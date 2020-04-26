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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Откажутся ли в США от "ядерной триады"

Силовые структуры

В феврале 2020 года министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку сохранения ядерной "триады", комбинации ядерных бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и ядерных ракетных подводных лодок, которые формируют стратегический потенциал Пентагона для ведения ядерной войны.

Все три части триады — бомбардировщики "B-2", ракеты "Minuteman III" и подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Огайо" — должны быть заменены в течение следующих 20 лет.

Процесс будет дорогим и трудоемким, что приведет к очевидному вопросу:

сможет ли Америка обойтись простой заменой носителей — и что будет дальше?

Какова ситуация сейчас и что вообще за "триада"

Соединенные Штаты хранят около 1600 стратегических ядерных боеприпасов, расположенных в разных частях света. Сюда входят

  • 400 боеголовок на 400 межконтинентальных баллистических ракетах "Minuteman III" (ракетные шахты преимущественно на западе страны);
  • примерно 900 боеголовок на 12 подводных лодках с баллистическими ракетами класса "Огайо";
  • 600 боеголовок на американских бомбардировочных базах для оснащения бомбаржировщиков "B-52H Stratofortress" и "B-2 Spirit";
  • 150 тактических ядерных боезарядов на авиабазах в Европе;
  • неуточненное количество единиц в резерве.

США поддерживают ядерную "триаду" с начала 1960-х годов. Причина заключается в том, что каждый компонент "триады" уравновешивает по своим возможностям два других. Таким образом, создана устойчивая система, которая делает ядерные атаки по-настоящему опасными.

  • Так, бомбардировщики можно быстро перенаправить по разным целям, МБР точны и надежны, а подлодки могут месяцами оставаться вне поля зрения противника.

Почему понадобилось что-то менять

Конец Холодной войны снизил накал "ядерной гонки" — в какой-то мере ядерное оружие отошло на второй план. В США стали делать супер-авианосцы, самолеты-"стелс", прочую технику — но новые системы доставки ядерного оружия не разрабатывались более трех десятилетий.

Теперь Пентагон предупреждает, что подводные лодки с баллистическими ракетами класса "B-2 Spirit", "Minuteman III" и "Ohio" уже на грани заложенного ресурса и их надо менять.

Также нужна и программа замены программа бомбардировщика "B-21", которая, по самым скромным подсчетам, обойдется в 97 миллиардов долларов. А ракета, которая сможет заменить "Minuteman III", будет стоить не менее 85 миллиардов долларов.

Три пути модернизации "триады"

Естественно, в Штатах решили, что "осетра нужно урезать". И сразу начались горячие споры, какую из частей "триады" можно пожертвовать в угоду другим. Потому что расходы на замену всех существующих систем и составят примерно 1,2 триллиона долларов в течение 30 лет.

  • Если делать упор на самолеты, то они смогут летать как на "ядерные", так и на обычные миссии, что выгодно. Но слишком много самолетов — опасность того, что ракеты просто не будут доставлены до цели.
  • Если делать упор на МБР, то можно обеспечить их максимальную защиту и активацию даже в случае утери или уничтожения командных центров. Но развертывание новых шахт очень дорогое, плюс к ним нужна инфраструктура (это ведь не просто бункера с ракетами).
  • Если делать упор на подлодки, то "триада" становится сверхзависима от людей. Именно от командиров самолетов и подлодок будет зависеть исход той или иной миссии. Но подлодки обеспечат максимальную скрытность и смогут ударить из неожиданного места.

Эту задачу и предстоит в ближайшее время решать командованию армии США. Как они справятся с задачей — узнаем совсем скоро.

Фото:twitter.com

 

Темы пентагон марк эспер ядерная триада
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