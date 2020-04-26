Откажутся ли в США от "ядерной триады"

В феврале 2020 года министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку сохранения ядерной "триады", комбинации ядерных бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и ядерных ракетных подводных лодок, которые формируют стратегический потенциал Пентагона для ведения ядерной войны.
Все три части триады — бомбардировщики "B-2", ракеты "Minuteman III" и подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Огайо" — должны быть заменены в течение следующих 20 лет.
Процесс будет дорогим и трудоемким, что приведет к очевидному вопросу:
сможет ли Америка обойтись простой заменой носителей — и что будет дальше?
Соединенные Штаты хранят около 1600 стратегических ядерных боеприпасов, расположенных в разных частях света. Сюда входят
США поддерживают ядерную "триаду" с начала 1960-х годов. Причина заключается в том, что каждый компонент "триады" уравновешивает по своим возможностям два других. Таким образом, создана устойчивая система, которая делает ядерные атаки по-настоящему опасными.
Конец Холодной войны снизил накал "ядерной гонки" — в какой-то мере ядерное оружие отошло на второй план. В США стали делать супер-авианосцы, самолеты-"стелс", прочую технику — но новые системы доставки ядерного оружия не разрабатывались более трех десятилетий.
Теперь Пентагон предупреждает, что подводные лодки с баллистическими ракетами класса "B-2 Spirit", "Minuteman III" и "Ohio" уже на грани заложенного ресурса и их надо менять.
Также нужна и программа замены программа бомбардировщика "B-21", которая, по самым скромным подсчетам, обойдется в 97 миллиардов долларов. А ракета, которая сможет заменить "Minuteman III", будет стоить не менее 85 миллиардов долларов.
Естественно, в Штатах решили, что "осетра нужно урезать". И сразу начались горячие споры, какую из частей "триады" можно пожертвовать в угоду другим. Потому что расходы на замену всех существующих систем и составят примерно 1,2 триллиона долларов в течение 30 лет.
Эту задачу и предстоит в ближайшее время решать командованию армии США. Как они справятся с задачей — узнаем совсем скоро.
Фото:twitter.com
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.