Первое наступательное оружие космических сил США - спутниковый глушитель

Космические силы США получили свою первую систему наступательного оружия, но, возможно, это не то, что вы думаете. "Оружие" — это фактически "глушитель", способный помешать противникам получить доступ к своим спутникам связи.

Хотя на первый взгляд это может показаться не таким уж большим достижением, технология имеет огромное значение для современных вооруженных сил, которые полагаются на спутники для точной навигации и наведения на цели, в том числе с помощью ИИ.

Как применяют "глушитель"

4-я эскадрилья космического контроля, базирующаяся на авиабазе Петерсон, штат Колорадо, получила систему 10 февраля 2020 года. Пентагон описал новинку как

"… технологию, позволяющую работать в космосе в широком спектре. Ключевое применение — помехи и предотвращение нормальной работы спутниковой связи в заданной области. Доставка возможна специальным транспортным самолетом".

Другими словами, техника для "космического глушения" лишит противника спутниковой связи и не позволит им получать предупреждения о надвигающихся ракетных ударах США и союзников.

Полноценный вариант, (называемый в Штатах "CCS"), по данным издания "Space News", был впервые опробован в 2004 году и постепенно обновлялся до текущей версии "Block 10.2".

Сегодня новинка может использовать более широкий спектр радиочастот, чем когда-либо прежде. Система используется 4-й эскадрильей космического контроля, а также подразделениями Национальной гвардии ВВС в Калифорнии, Колорадо, Флориде и на Гавайях.

Почему он вдруг стал так популярен

Большинство современных вооруженных сил в той или иной степени полагаются на спутники. Очевидное решение состоит в том, чтобы сбивать их, но проблема заключается в том, что такие спутники вращаются на орбите намного выше, чем другие, чтобы покрыть более широкую полосу поверхности Земли.

Спутники на геостационарной орбите окружают планету на высоте от 35 700 км, что затрудняет их уничтожение. Поэтому вместо того, чтобы тратить много времени и усилий на разработку оружия уничтожения, проще просто подавить их сигнал.

Технические параметры "CCS" держатся в секрете. Специалисты отмечают,

что "CCS", вероятно, может подавлять большинство основных коммерческих частот (в частности, C и Ku) и наиболее распространенные военные частоты (X-диапазон),

что система, скорее всего, нацелена в основном на геостационарные спутники связи (COMSAT), учитывая, что в настоящее время они являются основным источником спутниковой связи.

При этом по состоянию на 2017 год в эксплуатации было не менее 13 систем "CCS".

США — не единственная страна, где есть возможность подавления спутниковой связи.

В России используется комплекс подавления подвижной спутниковой связи "Тирада-2С".

По данным Агентства военной разведки США, в Китае разрабатываются схожие системы.

Фото:warfiles.ru