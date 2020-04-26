Первое наступательное оружие космических сил США - спутниковый глушитель

Космические силы США получили свою первую систему наступательного оружия, но, возможно, это не то, что вы думаете. "Оружие" — это фактически "глушитель", способный помешать противникам получить доступ к своим спутникам связи.
Хотя на первый взгляд это может показаться не таким уж большим достижением, технология имеет огромное значение для современных вооруженных сил, которые полагаются на спутники для точной навигации и наведения на цели, в том числе с помощью ИИ.
4-я эскадрилья космического контроля, базирующаяся на авиабазе Петерсон, штат Колорадо, получила систему 10 февраля 2020 года. Пентагон описал новинку как
"… технологию, позволяющую работать в космосе в широком спектре. Ключевое применение — помехи и предотвращение нормальной работы спутниковой связи в заданной области. Доставка возможна специальным транспортным самолетом".
Другими словами, техника для "космического глушения" лишит противника спутниковой связи и не позволит им получать предупреждения о надвигающихся ракетных ударах США и союзников.
Полноценный вариант, (называемый в Штатах "CCS"), по данным издания "Space News", был впервые опробован в 2004 году и постепенно обновлялся до текущей версии "Block 10.2".
Большинство современных вооруженных сил в той или иной степени полагаются на спутники. Очевидное решение состоит в том, чтобы сбивать их, но проблема заключается в том, что такие спутники вращаются на орбите намного выше, чем другие, чтобы покрыть более широкую полосу поверхности Земли.
Технические параметры "CCS" держатся в секрете. Специалисты отмечают,
При этом по состоянию на 2017 год в эксплуатации было не менее 13 систем "CCS".
Фото:warfiles.ru
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