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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Первое наступательное оружие космических сил США - спутниковый глушитель

Силовые структуры

Космические силы США получили свою первую систему наступательного оружия, но, возможно, это не то, что вы думаете. "Оружие" — это фактически "глушитель", способный помешать противникам получить доступ к своим спутникам связи.

Хотя на первый взгляд это может показаться не таким уж большим достижением, технология имеет огромное значение для современных вооруженных сил, которые полагаются на спутники для точной навигации и наведения на цели, в том числе с помощью ИИ.

Как применяют "глушитель"

4-я эскадрилья космического контроля, базирующаяся на авиабазе Петерсон, штат Колорадо, получила систему 10 февраля 2020 года. Пентагон описал новинку как

"… технологию, позволяющую работать в космосе в широком спектре. Ключевое применение — помехи и предотвращение нормальной работы спутниковой связи в заданной области. Доставка возможна специальным транспортным самолетом".

Другими словами, техника для "космического глушения" лишит противника спутниковой связи и не позволит им получать предупреждения о надвигающихся ракетных ударах США и союзников.

Полноценный вариант, (называемый в Штатах "CCS"), по данным издания "Space News", был впервые опробован в 2004 году и постепенно обновлялся до текущей версии "Block 10.2".

  • Сегодня новинка может использовать более широкий спектр радиочастот, чем когда-либо прежде. Система используется 4-й эскадрильей космического контроля, а также подразделениями Национальной гвардии ВВС в Калифорнии, Колорадо, Флориде и на Гавайях.

Почему он вдруг стал так популярен

Большинство современных вооруженных сил в той или иной степени полагаются на спутники. Очевидное решение состоит в том, чтобы сбивать их, но проблема заключается в том, что такие спутники вращаются на орбите намного выше, чем другие, чтобы покрыть более широкую полосу поверхности Земли.

  • Спутники на геостационарной орбите окружают планету на высоте от 35 700 км, что затрудняет их уничтожение. Поэтому вместо того, чтобы тратить много времени и усилий на разработку оружия уничтожения, проще просто подавить их сигнал.

Технические параметры "CCS" держатся в секрете. Специалисты отмечают,

  • что "CCS", вероятно, может подавлять большинство основных коммерческих частот (в частности, C и Ku) и наиболее распространенные военные частоты (X-диапазон),
  • что система, скорее всего, нацелена в основном на геостационарные спутники связи (COMSAT), учитывая, что в настоящее время они являются основным источником спутниковой связи.

При этом по состоянию на 2017 год в эксплуатации было не менее 13 систем "CCS".

США — не единственная страна, где есть возможность подавления спутниковой связи.

  • В России используется комплекс подавления подвижной спутниковой связи "Тирада-2С".
  • По данным Агентства военной разведки США, в Китае разрабатываются схожие системы.

Фото:warfiles.ru

 

 

Темы космос спутник система подавления сигналов
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