Армия США поможет в борьбе с коронавирусом

Военные США испытывают огромные проблемы из-за "COVID-19": вирус мешает и учениям, и также текущим операциям. Поэтому Министерство обороны страны активно включилось в борьбу с коронавирусом, в частности, объявило, что поставит 2 тысячи единиц аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 5 млн. защитных масок.
Министр обороны Марк Эспер сказал, что маски "…несколько отличаются" от того, что можно купить в обычных аптеках, так что их требуется немного доработать для использования гражданскими. Этим, по словам Эспера, тоже займется персонал Министерства обороны.
Армия помогает гражданским властям не только масками и аппаратами ИВЛ, но и "руками":
В ВМС США решили помочь борьбе с коронавирусом посредством предоставления двух госпитальных кораблей: "USNS Mercy" и "USNS Comfort" - в которых принимают пациентов с травмами, чтобы разгрузить больницы и помочь врачам больше времени уделять выявлению случаев коронавируса. Корабли расположены в районе Сан-Франциско и Нью-Йорка.
Не остались в стороне и военно-воздушные силы:
Российские военные также помогают в борьбе с коронавирусом:
В России коронавирус пока развивается не так активно, как в других странах. Так что пока помощь военных не требуется — однако не стоит думать, что не предпринято никаких мер.
Строятся, например, и вводятся в эксплуатацию военные госпитали для больных коронавирусом.
Фото:it.reuters.com
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