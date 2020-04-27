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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Армия США поможет в борьбе с коронавирусом

Силовые структуры

Военные США испытывают огромные проблемы из-за "COVID-19": вирус мешает и учениям, и также текущим операциям. Поэтому Министерство обороны страны активно включилось в борьбу с коронавирусом, в частности, объявило, что поставит 2 тысячи единиц аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и 5 млн. защитных масок.

Что именно делают военные США

Министр обороны Марк Эспер сказал, что маски "…несколько отличаются" от того, что можно купить в обычных аптеках, так что их требуется немного доработать для использования гражданскими. Этим, по словам Эспера, тоже займется персонал Министерства обороны.

Армия помогает гражданским властям не только масками и аппаратами ИВЛ, но и "руками":

  • инженерный корпус армии направлен в Нью-Йорк, где, по словам представителей Белого дома, проводит реставрацию пустующих зданий под размещение в них госпиталей.

В ВМС США решили помочь борьбе с коронавирусом посредством предоставления двух госпитальных кораблей: "USNS Mercy" и "USNS Comfort" - в которых принимают пациентов с травмами, чтобы разгрузить больницы и помочь врачам больше времени уделять выявлению случаев коронавируса. Корабли расположены в районе Сан-Франциско и Нью-Йорка.

Не остались в стороне и военно-воздушные силы:

  • самолеты ВВС США, в частности, "Globemaster III C-17", активно задействованы в перевозке как различной медицинской техники, так и лекарств. Также летчики готовы использовать транспортные самолеты как "Скорую помощь", перевозя больных, которым не хватило места, в другие регионы.

Что делает Россия

Российские военные также помогают в борьбе с коронавирусом:

  • в марте на итальянскую базу Пратика-ди-Маре прилетел "ИЛ-76" с первой партией оборудования и командой специалистов-медиков. Они работают в сотрудничестве с итальянскими коллегами. 

В России коронавирус пока развивается не так активно, как в других странах.  Так что пока помощь военных не требуется — однако не стоит думать, что не предпринято никаких мер.

Строятся, например, и вводятся в эксплуатацию военные госпитали для больных коронавирусом.

 

Фото:it.reuters.com

Темы военные помощь в борьбе с коронавирусом
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