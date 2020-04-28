Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Еще один кирпич в стене: будет ли граница с Мексикой стоить президентства Трампу

Силовые структуры

Президент Дональд Трамп хочет сократить оборонный бюджет на четыре миллиарда долларов. Деньги нужны для успешной реализации проекта стены на границе с Мексикой, который является, пожалуй, самой "узнаваемой" инициативой Трампа.

Какие программы "пойдут под нож" — и чего стена будет стоить Трампу в перспективе?

Когда и зачем строили стену

Стена на американо-мексиканской границе — явление давнее и достаточно неплохо реализованное.

  • Ее начали сооружать еще в 1994 году — именно тогда появились первые 10 км.
  • Цель была простая — остановить бурный поток как беженцев, так и наркоторговцев, которые по обе стороны границы чувствовали себя весьма вольготно.
  • Наибольший вклад в проект внес, пожалуй, Джордж Буш в 2006 году, когда подписал документ о постройке 1 100 км стены, а также обеспечил пограничников новым оборудованием. Документ этот известен как "Указ 6061".
  • Трамп же, несмотря на активную свою позицию по данному проекту, пока ограничивается тем, что двигает фрагменты стены в разные стороны: на 2019 год ее протяженность практически не изменилась.

Что делает Трамп

  • Трамп предлагает сократить ради стены такие программы, как обновление истребителей "F-35", патрульных самолетов "P-8A", беспилотных летательных аппаратов "MQ-9A Reaper".

Список не полный — при этом, по сути, стена нужна лишь для борьбы с мигрантами и контрабандой (и эта задача выполняется пограничниками хорошо), тогда как нарастание сложностей с Китаем требует "балансировки" бюджета в сторону Востока.

  • Суммарно администрация Трампа хочет "замуровать в стену" приблизительно 3,8 млрд. в 2020 финансовом году. Из этой суммы 1,629 млрд. нужны "про запас" на действия в Ираке и Афганистане, а также другие операции за рубежом.
  • По просьбе президента, по сообщению издания "Defense News", не будут строить два ударных истребителя "F-35B" для Корпуса морской пехоты США, два самолета "Tiltrotor MV-22 Osprey", один морской патрульный самолет "P-8A Poseidon" для ВМС США и четыре "C-130J", а также восемь беспилотников "MQ-9A Reaper".

Как это повлияет на его рейтинг

Перераспределение средств от военных закупок к расходам на контроль границы происходит не в первый раз:

  • в 2019 году Министерство обороны лишили не только закупок ряда технических новинок, но и важных строек, среди которых были и социальные объекты.

В частности, "под нож" пошли школы для детей американских военнослужащих в США и за рубежом, учебные центры спецназа и здания для Национальной гвардии.

  • По данным "Defense News", более 100 строительных программ были в итоге или "заморожены", или свернуты.

Президент Трамп неоднократно заверял избирателей во время своей президентской кампании 2016 года, что его проект стены вдоль американо-мексиканской границы будет "оплачен Мексикой".

  • Пока же избиратели видят обратное: мало того, что армию лишают техники, так еще и социальные и прочие объекты для нее тоже откладывают.
  • И если отказ от самолетов и танков еще можно как-то аргументировать, то отказ от школ может нанести серьезный ущерб репутации и рейтингам Трампа в будущей президентской гонке.

 

Фото:expansion.mx

 

Новости Все >
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию
Греция начнет выходить из карантина с 4 мая
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
Врач извлек из уха китаянки живого паука
В Челябинске разработают нейронную сеть для офтальмологов
9 мая в небе над Россией пройдет воздушный парад Победы
В древних Помпеях сортировали и перерабатывали мусор
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
В Краснодаре задержали троих молодых разбойников
Последние материалы
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Еще один кирпич в стене: будет ли граница с Мексикой стоить президентства Трампу
Эксперт о тотальном контроле
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Астропрогноз: пандемия начнётся осенью
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию
Козьмодемьянск-Васюки — пуп земли!
Андрей Назаров призвал строить в Башкирии клиники и разрабатывать новые вакцины
Эрнесто Ферленги: коронавирус ослабил весь мир
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ
Валерий Коровин: карантин — хороший повод избавиться от компрадорской элиты
Эдгар Запашный: "Нельзя очеловечивать животных"
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
Затулин: Лавров просто дал понять Украине, что они заигрались
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Метод Гозмана: найден источник денег для всех
Рубль замедлил свой рост во время обращения Владимира Путина
Чем нужно питаться при воспалении легких
Зачем вводится обязательная регистрация смартфонов
Венгрия готовится к окончательному юридическому поражению трансгендеров
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ