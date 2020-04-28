Еще один кирпич в стене: будет ли граница с Мексикой стоить президентства Трампу

Президент Дональд Трамп хочет сократить оборонный бюджет на четыре миллиарда долларов. Деньги нужны для успешной реализации проекта стены на границе с Мексикой, который является, пожалуй, самой "узнаваемой" инициативой Трампа.

Какие программы "пойдут под нож" — и чего стена будет стоить Трампу в перспективе?

Когда и зачем строили стену

Стена на американо-мексиканской границе — явление давнее и достаточно неплохо реализованное.

Ее начали сооружать еще в 1994 году — именно тогда появились первые 10 км.

Цель была простая — остановить бурный поток как беженцев, так и наркоторговцев, которые по обе стороны границы чувствовали себя весьма вольготно.

Наибольший вклад в проект внес, пожалуй, Джордж Буш в 2006 году, когда подписал документ о постройке 1 100 км стены, а также обеспечил пограничников новым оборудованием. Документ этот известен как "Указ 6061".

Трамп же, несмотря на активную свою позицию по данному проекту, пока ограничивается тем, что двигает фрагменты стены в разные стороны: на 2019 год ее протяженность практически не изменилась.

Что делает Трамп

Трамп предлагает сократить ради стены такие программы, как обновление истребителей "F-35", патрульных самолетов "P-8A", беспилотных летательных аппаратов "MQ-9A Reaper".

Список не полный — при этом, по сути, стена нужна лишь для борьбы с мигрантами и контрабандой (и эта задача выполняется пограничниками хорошо), тогда как нарастание сложностей с Китаем требует "балансировки" бюджета в сторону Востока.

Суммарно администрация Трампа хочет "замуровать в стену" приблизительно 3,8 млрд. в 2020 финансовом году. Из этой суммы 1,629 млрд. нужны "про запас" на действия в Ираке и Афганистане, а также другие операции за рубежом.

По просьбе президента, по сообщению издания "Defense News", не будут строить два ударных истребителя "F-35B" для Корпуса морской пехоты США, два самолета "Tiltrotor MV-22 Osprey", один морской патрульный самолет "P-8A Poseidon" для ВМС США и четыре "C-130J", а также восемь беспилотников "MQ-9A Reaper".

Как это повлияет на его рейтинг

Перераспределение средств от военных закупок к расходам на контроль границы происходит не в первый раз:

в 2019 году Министерство обороны лишили не только закупок ряда технических новинок, но и важных строек, среди которых были и социальные объекты.

В частности, "под нож" пошли школы для детей американских военнослужащих в США и за рубежом, учебные центры спецназа и здания для Национальной гвардии.

По данным "Defense News", более 100 строительных программ были в итоге или "заморожены", или свернуты.

Президент Трамп неоднократно заверял избирателей во время своей президентской кампании 2016 года, что его проект стены вдоль американо-мексиканской границы будет "оплачен Мексикой".

Пока же избиратели видят обратное: мало того, что армию лишают техники, так еще и социальные и прочие объекты для нее тоже откладывают.

И если отказ от самолетов и танков еще можно как-то аргументировать, то отказ от школ может нанести серьезный ущерб репутации и рейтингам Трампа в будущей президентской гонке.

Фото:expansion.mx