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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Как рыбаки случайно выловили аппаратуру ВМС США

Силовые структуры

Странное устройство, вытащенное из глубин Адриатического моря, представляет собой подводную систему записи, оставленную ВМС США.

Согласно фото, устройство, пойманное хорватскими рыбаками, идентично системе "EARS ВМС".

  • "EARS" предназначен для записи локальных подводных шумов. Устройство помогает записать "звуковую картину" океана, то есть все звуки, которые характерны для той или иной глубины. Затем военные вводят звуки в базу данных и могут быстро сравнить уже имеющиеся звуки с новыми, чтобы отследить, например, подлодку или беспилотник. Пригодится база звуков и инженерам — они смогут более хитро спроектировать двигатели.

Как военные возвращали пропажу

Устройство было поймано 6 января 2020 года рыбацкой лодкой "Marian II". По данным прессы, глубина, на которой его зацепили, составляла примерно 140 метров, а весила находка около 100 кг. Рыбаки понятия не имели, что это такое, поэтому капитан судна Кунац Бигава и его моряки просто сфотографировали находку и выложили снимки в социальные сети.

Эксперты, увидевшие снимки, быстро опознали устройство как принадлежащее ВМС США, представители которого и позвонили удачливым рыбакам с просьбой вернуть устройство.

По данным СМИ, военные успешно доставили аппарат на корабль "Bruce Hazen" (исследовательское судно), а рыбакам возместили ущерб (стоимость порванной сети).

Зачем нужна такая аппаратура

Аналитик Х. И. Саттон, занимающийся вопросами военно-морских сил разных стран, решил более подробно изучить вопрос. В конечном итоге он представил большой пост в своем блоге.

По словам Саттона, все мы увидели интересную технику — "EARS", или специализированную систему записи акустики окружающей среды.

Саттон утверждает, что устройство может автономно работать около года на глубине до 914 метров. И его использование весьма пригодится потом как для поиска чужих, так и для маскировки своих подлодок. Например, можно создать подводную лодку, шумы которой будут идентичны найденным "EARS", благодаря чему она "сольется" с окружением.

Аппарат, утверждает Саттон, умеет не только "проживать на дне океана", но и по сигналу всплывать на поверхность, чтобы данные с него могло подобрать проходящее судно. Именно на всплывающий или стоящий на заданной для сбора глубине аппарат, по мнению прессы, и наткнулись рыбаки из Хорватии.

К слову, единства по этому вопросу нет — часть СМИ пишет, что пойман именно специальный буй-капсула, в котором находились данные, а часть — что пойман весь аппарат целиком.

Фото:warnet.ws

 

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