Как игра Pokemon Go стала большой проблемой для военных Канады

"Pokemon Go" — игра в "дополненной реальности". Задача игроков — смотря через камеру смартфона или планшета, найти по заданным координатам редкое существо-покемона и "поймать" его. Покемоны могут сражаться друг против друга, что позволяет игрокам проводить виртуальные баталии, а обилие разных видов покемонов стимулирует к собиранию коллекции.

Несмотря на множество плюсов игры (например, в первые недели после старта игроки активно гуляли, пытаясь найти редких покемонов), есть у игры и минусы. Один из совсем необычных — игра стала проблемой для канадских военных.

Что случилось

Вскоре после запуска игры на территории Канады военные заметили интересную тенденцию. Гражданские лица, которые искали покемонов, стали заходить на территории военных баз, мемориалы и даже кладбища. За такой бесцеремонностью последовало негодование жителей, которые в "Покемонов" не играли.

Чиновники страны отреагировали и попытались понять, что делать с проблемой. Вопрос был даже не в том, что люди часто попадали в зоны, куда проход гражданских закрыт — участились случаи травм. Многие игроки так увлекались, что падали в кюветы, ямы, сообщалось даже о нескольких смертях.

Канадские вооруженные силы начали замечать всплеск посещений военных баз. На одной базе был остановлен гражданский автомобиль, а на другой дети и вовсе пробрались к танку. При этом нарушали границы и взрослые: пойманный на базе в Бордене мужчина заявил военным, что "…хочет быть более успешным в игре, чем его дети". И начался этот всплеск всего через 3 дня после запуска игры: один из первых случаев зафиксирован 10 июля, когда военная полиция остановила на закрытой территории два минивэна "ловцов".

Как отреагировали

По сообщению "New York Times", Национальная служба расследований Канадских вооруженных сил разослала консультативные материалы, в которых указывала на причину наплыва "посетителей", поскольку военные часто были даже не в курсе существования игры.

"Было обнаружено, что в нескольких местах в учреждениях "DND / CAF" (аббревиатуры, указывающие на принадлежность объекта к канадской армии) размещаются игровые ориентиры, позволяющие получить покемонов", — уточнялось в документе.

К чести канадских военных, они не слишком остро реагировали на вторжения и не стали делать из них скандал. Некоторые предприимчивые командиры даже сообщили, что это отличная возможность привлечь молодежь на службу, проведя экскурсии. А офицеры военной полиции создали команду, которая составила список меток, к которым идут игроки.

"Нам стоит нанять какого-нибудь 12-летнего парня, чтобы он помог понять привлекательность этой игры", — сетовал в переписке один из военных.

Фото:inverse.com