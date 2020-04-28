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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Японская подлодка с литий-ионными аккумуляторами успешно выходит в море

Силовые структуры

Если вы читаете эту статью со смартфона или ноутбука, то используете ту же технологию, что и новейшая японская подводная лодка "Toryu".

И там, и там применяются литий-ионные батареи, путь которых сложился успешнее скорее в гражданской, чем в военной сфере.

Однако конструкторы "Toryu" уверяют:

применение таких батарей сделало лодки более тихими и автономными, чем когда-либо.

Зачем в подлодках аккумуляторы

Новая подводная лодка "Toryu", или "Fighting Dragon", оснащена литий-ионными батареями, которые питают большинство гаджетов по всему миру.

Современные лодки давно используют аккумуляторы в режимах бесшумного плавания. Заряжает аккумуляторы дизельный мотор, которому для работы нужно поступление кислорода. А для получения кислорода лодка должна или всплыть, или подняться на минимальную глубину, чтобы специальной системой собрать его.

И в случае всплытия, и в случае подъема на минимальную глубину лодка рискует быть обнаруженной вражескими силами. Так что чем лучше батареи, тем дольше лодка останется незамеченной и сможет выполнять боевые задачи.

Какие аккумуляторы применяли раньше

После Второй мировой войны на подводных лодках использовались свинцово-кислотные батареи. Они весьма тяжелые, ранее были сложны в изготовлении — но зато очень надежны.

Примерно в 90-х годах свинцово-кислотные батареи заменили на никель-металлогидридные. Они были получше, но требовали деликатного хранения — рекомендовалось держать их в холодильной установке, температура в которой не опускалась бы ниже 0 градусов, хоть и были экологически безопасны.

Сегодня применяются литий-ионные аккумуляторы. Они интересны высокой плотностью энергии, то есть в пересчете на занимаемое место они хранят больше энергии, чем прочие. Также они лучше держат заряд и быстро заряжаются.

Чем рискуют японские инженеры

Однако ключевой проблемой литий-ионных аккумуляторов считается безопасность. При воздействии воды литий загорится, что на подводной лодке равносильно смерти.

Горение материала происходит мало того, что очень интенсивно (1980 градуса по Цельсию на пике), так еще и сопровождается выделением газообразного водорода. В закрытом пространстве лодки этот газ невероятно опасен. Именно проблемы с водородом стали, по данным СМИ, причиной затопления подлодки "Scorpion" ВМС США.

Также литий-ионные аккумуляторы именно для подводных лодок невероятно дорогие — по данным японских СМИ, установка только на одну лодку стоит около 112 млн. долларов, при том что лодка целиком стоит около 566 млн. Будет ли оправдан такой риск и насколько хорошо японцы сумели защитить аккумуляторы — покажет только время.

Фото:twitter.com

Темы япония подлодка аккумуляторы
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