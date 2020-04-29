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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Фантом - самолет, готовый на все

Силовые структуры

Эра "F-4 Phantom", когда-то одного из самых популярных истребителей послевоенного периода, подходит к концу. "McDonnell Douglas F-4 Phantom" II, впервые представленный в 1960-х годах, заменяют на "F-35".

Что интересного можно вспомнить о самолете, 5 195 экземпляров которого успели повоевать практически по всему миру?

60% авионики покупали у сторонних производителей

Испытания "F-4 Phantom II" начались еще в 1958 году. Продолжение концепции перспективного, но малоизвестного "FH Phantom", "F-4" разрабатывался как ударный истребитель, то есть самолет типа "воздух — воздух", однако с возможностью сбрасывать бомбы.

"Кривой" нос самолета, зазубренное крыло и большие воздухозаборники были символом западной авиации во время Холодной войны. В конечном счете "F-4" будет служить многоцелевым истребителем, перехватчиком, самолетом подавления ПВО и разведывательным самолетом. Он стал одним из первых самолетов, умеющих находить и поражать цели за пределами визуального контакта без поддержки наземной инфраструктуры.

Многозадачность была обусловлена продуманной конструкцией. "F-4" был достаточно большим, чтобы нести ракеты и бомбы класса "воздух-воздух" вместе. Укомплектовать самолет можно было практически любыми боеприпасами, в том числе тактическими ядерными бомбами "B61".

При этом около 60% авионики (компонентов для бортовых приборов) поставлялась сторонними компаниями, причем на конкурсной основе.

Самолет поставляли в 11 стран, кое-где он все еще в составе ВВС

Истребитель стал весьма популярен по всему миру: его покупали 11 стран, включая Австралию, Японию, Южную Корею, Испанию, Германию, Грецию, Израиль, Египет, Иран, Турцию и Великобританию. При этом самолет был встрою настолько долго, что несколько раз менялась геополитическая обстановка: так, Иран уже не был союзником США, а "Фантомов" использовал. Застал самолет и объединение ФРГ с ГДР.

Производство самолетов "F-4 Phantom II" остановили в 1985 году, однако неприхотливость машин и наличие достаточного количества запасных частей позволили ему все еще оставаться боевой машиной многих стран. По состоянию на 2016 год его использовали ВВС Японии, Ирана и Израиля, причем у Ирана было 64 машины.

"Послужной список": союзники меняются, самолеты — нет

"F-4" не стал бы столь известен, если бы не поучаствовал практически во всех знаковых конфликтах своей "эпохи". Война во Вьетнаме, война в Йом — Кипур (известная также как "Война судного дня", 1973 год), конфликты между Ираном и Ираком в 1980 — 1988 годах — неполный список конфликтов, которые сделали самолет знаменитым.

В ходе многочисленных вылетов самолеты поставили множество рекордов (суммарно 15), включая самый быстрый полет и наибольшую динамическую высоту полета (так называемый "динамический потолок", 30 км).

На текущий момент большинство стран, применяющих "Фантомы", планирует заменить их на более современные машины. Это обусловлено как моральным устареванием, так и значительными расходами на поддержание машин в боеспособном состоянии. Однако то, что на боевом дежурстве самолёты были до 2015 года, говорит о них лучше любых поставленных рекордов.

Фото:airfactsjournal.com

 

 

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