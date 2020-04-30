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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Китайская аппаратура используется для слежки за американскими военными?

Силовые структуры

Через три месяца после того, как федеральный закон запретил использование некоторых китайских технических устройств в правительстве США, оно все еще не нашло им замену.

По данным портала "C4ISRNet", специалисты по безопасности, проводившие осмотр государственных учреждений, были удивлены тем, что как составные части правительственных сетей все еще применяются почти 3 500 различных китайских устройств.

В чем проблема

Сенатор Марко Рубио, обеспокоенный тем, что устройства в военных сетях США могут быть скомпрометированы и начнут выступать в качестве средства наблюдения для китайской разведки, недавно написал в Пентагон с просьбой о быстрых действиях.

Пентагон долго думать не стал и уже в 2019 году отказался от камер, поставляемых китайскими компаниями "Hangzhou Hikvision" и "Dahua Technology". Также под запрет попали портативные рации производства "Hytera Communications Corporation" и различное сетевое оборудование от "ZTE" и "Huawei". Однако устройства этих компаний пока остаются частью государственной сети.

Первые две компании — крупные производители камер, представленные в том числе на американской шопинг-платформе "Amazon".

  • Камеры подключаются к Интернету, что позволяет пользователям просто и быстро их настраивать через браузер, даже без применения специального ПО.

Однако при такой технологии подключения разработчики могут оставить недокументированные "лазейки", которые дадут возможность подключиться к камерам и получать изображение, минуя системы безопасности.

  • И специалисты обнаружили такие "лазейки" (называемые "бэкдорами") на камерах "Hikvision" и "Dahua".

Как будут решать

Обе компании выпустили обновления, чтобы исправить "неполадку", но камеры по-прежнему будут представлять серьезную угрозу безопасности, потому что неизвестно, сколько еще "лазеек" предусмотрели разработчики.

Возможно, не случайно обе компании имеют связи с китайскими военными. В своем письме в Пентагон Рубио назвал назревающее военное соперничество США и Китая в качестве причины для удаления возможного шпионского ПО, отметив, что "…нужно сохранять бдительность".

Рубио задал ряд вопросов чиновникам Пентагона, в том числе о том, как планируется идентифицировать все запрещенное оборудование, если оно не будет подходить под новый закон, и есть ли что-то, что удалить из общей сети на данный момент уже невозможно. Приведенная цифра в 3 500 штук стала известна лишь со слов подрядчика, который проверял безопасность.

Помимо отказа от китайской техники, отмечают СМИ, неплохо было бы озаботиться поиском "отечественного" ее производителя, то есть разместить аналог госзаказа на поставку камер и другой техники внутри страны. До тех пор потенциально опасные устройства будет просто нечем заменить, констатируют репортеры.

Фото:defensenews.com

 

Темы рации пентагон китайская техника сетевое оборудование
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