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Америка поставила себя против всех
Автор Евгений Стриж

Бейсбольный автомат как средство запуска беспилотников

Силовые структуры

Команда исследователей из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения НАСА нашла новый, простой (а главное — быстрый) способ запуска беспилотников. Для этого используется бейсбольная машина, вышвыривающая мячики.

Переработанная машина проста в эксплуатации и позволяет запускать беспилотники даже с движущегося транспорта.

В чем была проблема

Американские войска все больше полагаются на беспилотники в качестве средства ведения разведки. Дроны позволяют наземным силам собирать информацию — будь то понимание рельефа местности, разведка или поиск мест для диверсий.

Для пехоты развертывание беспилотника не представляет особой проблемы. Но для механизированных сил (например, БМП и танков) развертывание дрона означает остановку, выход из машины, настройку дрона и запуск. В реалиях современного боя это далеко не идеальное решение.

Что придумали

Команда из "CalTech" и Лаборатории реактивного движения НАСА предлагает недорогой, не требующий высоких технологий способ запуска квадрокоптеров: бейсбольный автомат. Такой автомат весьма прост в плане конструкции: два колеса, вращающиеся на высокой скорости, между которыми и проходит мяч, отправляясь в полет. Специалисты просто переработали устройство так, чтобы вместо мяча в него помещался беспилотник.

На тестах новинка показала себя неплохо: беспилотники весом около 500 гр. отправлялись в полет на 10 метров. Необходим лишь беспилотник с подпружиненными крыльями, которые скрепляются леской, а в момент максимального "вылета" леска открепляется — и беспилотник удерживается в воздухе уже за счет мотора. Согласно информации "IEEE Spectrum", дрон, опробованный на тестах, успешно включался через одну секунду после запуска.

Как можно использовать

Проектировщики рекламируют свою систему как "гражданскую" — ее предлагают использовать спасателям, исследователям и туристам. Систему можно использовать и в невесомости, поскольку конструкция очень простая.

Однако военное использование более очевидно. Если с использованием такой системы построить единую машину, то можно быстро унифицировать все компоненты и без проблем запускать дроны, а также быстро менять и чинить их. При этом в тестовой версии хватало кузова обычного пикапа, так что особо мощная техника не нужна. А запасные беспилотники можно везти в кузове или салоне — по данным прессы, проще всего использовать уже существующие модели "SQUID". Это 25-сантиметровые дроны примерно в 500 гр. весом. Также, по словам разработчиков, установка без проблем масштабируется под дроны разного размера.

Фото:highlyreco.com

Темы наса беспилотники бейсбольная машина
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