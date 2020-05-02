F-35 Survival Kit критиковали. А он отлично работает

Набор для выживания, предназначенный для спасения жизни пилотов "F-35" в условиях крайне холодной погоды, доказал свою ценность вплоть до -18 градусов по Цельсию. Новый комплект разработан для летчиков "F-35", которые будут работать в том числе в Арктике… Самими летчиками!

Почему нельзя просто переложить старый комплект

Казалось бы — смена самолетов влечет за собой логичную смену комплектов, но что сложного положить уже готовый из старого "F-16" в новый "F-35"? Ничего, если бы не одна маленькая деталь — пространство под сиденьем "F-35", в которое кладется комплект, стало на треть меньше из-за особенностей конструкции нового самолета.

Логично, что многие СМИ критиковали "урезание" — особенно когда речь шла о работе 356 истребительной эскадрильи, которая работает с базы ВВС Эйлсон на Аляске. Отчасти поэтому специалисты эскадрильи взяли дело в свои руки и представили на суд общественности уникальный набор именно для условий Аляски.

В принципе, набор включает все необходимое: ручные грелки, сигнальные огни, компас, запас воды, ручную пилу и другие полезные в экстренных ситуациях вещи. Также летчики эскадрильи добавили и спальный мешок — изделие от "Wiggy Industries" отличается невероятной компактностью.

По словам производителя, в нем можно спокойно переночевать при температуре до -15 градусов.

Как тестировали комплект и какой результат получили

По данным специалистов, занимающихся сборкой комплектов, "…их подгонка настолько плотная, что просто сложить все вещи внутрь нельзя, надо собирать их, как паззл". Но на испытаниях проявил себя весьма неплохо, даже несмотря на одну деталь: температура была ниже рекомендованной.

Тест проходил Международном Центре Исследований Университета Аляски (Фэрбенкс).

По данным сайта "Звезды и полосы", программа испытаний была стандартной: летчиков разместили в двух помещениях, с температурой в -6 и -4 градуса соответственно. Однако в последствии оказалось, что термостат в одной из комнат был выставлен неверно, и температура там составила -18 градусов. При этом находящиеся внутри пилоты не выявили никаких проблем и сообщили, что все элементы набора работают как надо.

К слову, база Эйлсон станет первой "холодной", на которую попадут "F-35". И именно 356 эскадрилья выбрана не случайно — именно ее специалисты являются признанными экспертами по выживанию, в том числе в плане разработки средств для него. Так, одобренный и дополненный пилотами набор гарантирует выживание в течение минимум 24 часов, а благодаря непредумышленной ошибке тестирования пилоты могут быть уверены — даже в самой экстремальной ситуации в наборе ничего не испортится.

Фото:wpristav.ru