Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Лукашенко отобьет поклон Путину?
Автор Евгений Стриж

Стая-93: российские дроны, созданные по концепции роя

Силовые структуры

Российские ученые и инженеры в прошлом году (в рамках выставки "Интерполитех-2019") показали оригинальный проект, основанный на концепции "войн дронов".

Проект, названный западными СМИ "Flock-93" (в оригинале — "Стая-93"), предусматривает более 100 дронов, каждый из которых вооружен взрывчаткой.

Что умеет "Стая-93"

Несмотря на очевидные сложности в производстве, такие огромные рои беспилотников было бы чрезвычайно трудно сбить, поскольку даже 2-3 дрона могут нанести серьезный ущерб как технике, так и живой силе.

Статья в "3C4ISRNet" описывает концепцию "Стаи-93" более детально.

  • Это  проект специалистов Военно-воздушной академии им. Жуковского, к которому проявили интерес частные компании.
  • Концепция предполагает одновременный запуск более 100 дронов, каждый из которых вооружен боеголовкой на 2,5 кг.
  • Дальность полета составит примерно 150 км, каждый беспилотник сможет поднять до 10 кг груза.
  • Конструктивно дроны представляют из себя "летающее крыло", способное к вертикальным взлету и посадке.

Пока, резюмируют СМИ, проект находится на стадии разработки, так что в наличии лишь несколько макетов для выставок.

Однако компонентная база у разработчиков продумана:

  • в частности, планируется использование аппаратуры НПП "Инжект" (Саратов), НИИ "Полюс" (Москва), "Швабе — Оборона и защита" (Новосибирск).

Почему заинтересовались западные СМИ

"Flock-93" на данный момент является чисто концептуальной, но очень интригующей задумкой. Как вооруженные силы защитятся от роя из 100 и более дронов?

Кинетическая защита, включающая ракеты, беспилотники, пушки, дробовики и пулеметы, никогда не будет идеальной.

  • Например, при отработке на 90% она пропустит 10 дронов, то есть суммарно 25 кг взрывчатки.

Направленное энергетическое (микроволновое) оружие могло бы быть немного лучше, но у него есть серьезные ограничения по ширине "обрабатываемой" площади.

Лучшей защитой от роя, по мнению американских специалистов, станет развертывание масштабной системы глушения. Однако у такого варианта тоже есть минусы: если беспилотники станут автономными, то без проблем долетят до цели самостоятельно.

Конечно, Россия пока не так сильно концентрируется на разработках дронов, пишет "popularmechanics.com". Но в конечном итоге страна наверстает упущенное, а четкая "дорожная карта" концепций применения дронов, которая выглядит эффективной даже на бумаге, заставляет другие страны уже сейчас проявлять к российским задумкам интерес.

И похоже, что рано или поздно рои, подобные "Flock-93", станут проблемой для всех.

Фото:newatlas.com

 

Темы дрон ста﻿я-93 защита от роя дронов военно-воздушная академия им. жуковского
Новости Все >
В Италии создали вакцину, нейтрализующую коронавирус. Пока у мышей
В Испании назвали дату возобновления чемпионата Ла лиги
Саакашвили: Зеленский - смелый человек, раз меня назначил
В Волгоградской области рухнувший на заводе потолок убил рабочего
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника маршалу Коневу
Голикова попросила воспитателей детдомов брать детей к себе
В "Фобосе" рассказали о погоде на пятницу в Москве
Полиция Китая спасла 79-летнюю женщину, заживо похороненную сыном
Первое в России уголовное дело о фейке о коронавирусе направлено в суд
О героях войны, ставших кумирами миллионов, рассказало Минобороны
Последние материалы
Как проходит карантин у россиян, не успевших вернуться домой
Пламен Пасков о связи пандемии коронавируса и игр против Трампа
Саакашвили: Зеленский - смелый человек, раз меня назначил
Стая-93: российские дроны, созданные по концепции роя
В Волгоградской области рухнувший на заводе потолок убил рабочего
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника маршалу Коневу
Голикова попросила воспитателей детдомов брать детей к себе
В "Фобосе" рассказали о погоде на пятницу в Москве
Полиция Китая спасла 79-летнюю женщину, заживо похороненную сыном
Наша правда о победе против натиска лжи с Запада
Популярное
Мир. Новости мира
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Новости Белоруссии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Политика. Новости и аналитика
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Военные новости
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Трамп призвал отнять у СМИ премию за фейки о Путине и вмешательстве РФ
Латвия не была республикой-донором в СССР
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Как один Иран победил COVID-19 и Запад
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Как избавиться от мешков под глазами
России и Европе нужно вместе бороться против коронавируса
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Домашние рецепты лечения позвоночника
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Как избавиться от мешков под глазами
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ