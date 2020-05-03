Стая-93: российские дроны, созданные по концепции роя

Российские ученые и инженеры в прошлом году (в рамках выставки "Интерполитех-2019") показали оригинальный проект, основанный на концепции "войн дронов".
Проект, названный западными СМИ "Flock-93" (в оригинале — "Стая-93"), предусматривает более 100 дронов, каждый из которых вооружен взрывчаткой.
Несмотря на очевидные сложности в производстве, такие огромные рои беспилотников было бы чрезвычайно трудно сбить, поскольку даже 2-3 дрона могут нанести серьезный ущерб как технике, так и живой силе.
Пока, резюмируют СМИ, проект находится на стадии разработки, так что в наличии лишь несколько макетов для выставок.
Однако компонентная база у разработчиков продумана:
"Flock-93" на данный момент является чисто концептуальной, но очень интригующей задумкой. Как вооруженные силы защитятся от роя из 100 и более дронов?
Кинетическая защита, включающая ракеты, беспилотники, пушки, дробовики и пулеметы, никогда не будет идеальной.
Направленное энергетическое (микроволновое) оружие могло бы быть немного лучше, но у него есть серьезные ограничения по ширине "обрабатываемой" площади.
Лучшей защитой от роя, по мнению американских специалистов, станет развертывание масштабной системы глушения. Однако у такого варианта тоже есть минусы: если беспилотники станут автономными, то без проблем долетят до цели самостоятельно.
Конечно, Россия пока не так сильно концентрируется на разработках дронов, пишет "popularmechanics.com". Но в конечном итоге страна наверстает упущенное, а четкая "дорожная карта" концепций применения дронов, которая выглядит эффективной даже на бумаге, заставляет другие страны уже сейчас проявлять к российским задумкам интерес.
И похоже, что рано или поздно рои, подобные "Flock-93", станут проблемой для всех.
Фото:newatlas.com
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