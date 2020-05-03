Стая-93: российские дроны, созданные по концепции роя

Российские ученые и инженеры в прошлом году (в рамках выставки "Интерполитех-2019") показали оригинальный проект, основанный на концепции "войн дронов".

Проект, названный западными СМИ "Flock-93" (в оригинале — "Стая-93"), предусматривает более 100 дронов, каждый из которых вооружен взрывчаткой.

Что умеет "Стая-93"

Несмотря на очевидные сложности в производстве, такие огромные рои беспилотников было бы чрезвычайно трудно сбить, поскольку даже 2-3 дрона могут нанести серьезный ущерб как технике, так и живой силе.

Статья в "3C4ISRNet" описывает концепцию "Стаи-93" более детально.

Это проект специалистов Военно-воздушной академии им. Жуковского, к которому проявили интерес частные компании.

Концепция предполагает одновременный запуск более 100 дронов, каждый из которых вооружен боеголовкой на 2,5 кг.

Дальность полета составит примерно 150 км, каждый беспилотник сможет поднять до 10 кг груза.

Конструктивно дроны представляют из себя "летающее крыло", способное к вертикальным взлету и посадке.

Пока, резюмируют СМИ, проект находится на стадии разработки, так что в наличии лишь несколько макетов для выставок.

Однако компонентная база у разработчиков продумана:

в частности, планируется использование аппаратуры НПП "Инжект" (Саратов), НИИ "Полюс" (Москва), "Швабе — Оборона и защита" (Новосибирск).

Почему заинтересовались западные СМИ

"Flock-93" на данный момент является чисто концептуальной, но очень интригующей задумкой. Как вооруженные силы защитятся от роя из 100 и более дронов?

Кинетическая защита, включающая ракеты, беспилотники, пушки, дробовики и пулеметы, никогда не будет идеальной.

Например, при отработке на 90% она пропустит 10 дронов, то есть суммарно 25 кг взрывчатки.

Направленное энергетическое (микроволновое) оружие могло бы быть немного лучше, но у него есть серьезные ограничения по ширине "обрабатываемой" площади.

Лучшей защитой от роя, по мнению американских специалистов, станет развертывание масштабной системы глушения. Однако у такого варианта тоже есть минусы: если беспилотники станут автономными, то без проблем долетят до цели самостоятельно.

Конечно, Россия пока не так сильно концентрируется на разработках дронов, пишет "popularmechanics.com". Но в конечном итоге страна наверстает упущенное, а четкая "дорожная карта" концепций применения дронов, которая выглядит эффективной даже на бумаге, заставляет другие страны уже сейчас проявлять к российским задумкам интерес.

И похоже, что рано или поздно рои, подобные "Flock-93", станут проблемой для всех.

Фото:newatlas.com