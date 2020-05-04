Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Автор Евгений Стриж

Олень помешал учениям финской армии

Силовые структуры

Несколько финских солдат, участвовавших в военных учениях, попали в аварию с участием оленей. Все солдаты, пострадавшие в инциденте, были своевременно госпитализированы, жертв нет. Статус оленя неизвестен.

Что случилось

История произошла еще в 2019 году, но широко прессой не освещалась.

Учения проходили вечером 11 сентября. Финские солдаты на двух БТР "Патриа Паси" проезжали в районе озера "Кемиярви".

Колонна из двух финских БТР спокойно двигалась по дороге. Внезапно перед головной машиной появился олень, и ее водитель свернул в сторону, чтобы не сбить его. Едущий сзади БТР свернуть не успел — и врезался в головной. В итоге пострадали суммарно 12 человек в обеих машинах, состояние оленя неизвестно, передают журналисты.

По данным финской прессы, всего в машинах было 28 человек, а из 12 пострадавших никто серьезно не травмировался — последних солдат выписали примерно через сутки после аварии. Пострадавшие солдаты принадлежали к бригаде "Кайнуу", одной из крупнейших наземных боевых частей финской армии.

Финская армия в мирное время невелика: это около 40 000 человек. Но при полной мобилизации она может увеличиться до 1,5 млн. человек.

Причины происшествия

Большое количество северных оленей, в том числе у дорог общего пользования — не редкость для Финляндии, поскольку в стране много как диких оленей, так и "одомашненных". По данным "Washington Post", финские оленеводы могут контролировать группы до 200 000 животных одновременно.

Подобно оленям и лосям в Северной Америке, олени в Финляндии — частые "гости" сводок ДТП. "Тысячи диких оленей ежегодно погибают на дорогах страны", — передает "The Post". По словам СМИ, пастухи часто стараются сделать оленей заметнее — красят рога специальной краской, хорошо видимой в темноте, ставят знаки и вешают на животных отражатели.

К слову, в прошлом финская армия и олени имели прекрасные отношения. Во время Зимней (Советско-финляндской) войны с Советским Союзом армия использовала оленей для перевозки людей и припасов по заснеженной местности в военное время. Но на сегодняшний день олени в военных целях не применяются.

В России в некоторых областях также растет число ДТП с участием животных, причем чаще страдают гражданские лица. Так, в Калужской области в 2019 году было зафиксировано 22 таких случая, а "зоопарк" был весьма солидным: лоси, косули и даже кабан. Специалисты отмечают, что самым "криминальным" стал участок трассы "Калуга — Медынь". Также 10 марта 2019 года в Астраханской области автомобиль врезался в лошадь, что привело к смерти 16-летнего юноши.

Фото:twitter.com

 

Темы олень учения финская армия
Новости Все >
Смолов пропустит тренировки "Сельты" из-за возвращения в Россию
Коронавирус унес жизни еще 35 москвичей
Российские военные продезинфицировали еще две больницы в Италии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Следующий сезон в английском футболе может пройти без зрителей
Северная и Южная Кореи обменялись автоматными очередями
Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений
"Заберите ее обратно!" - японцы ополчились на Евгению Медведеву
98-летняя петербурженка собрала больше 800 тыс. рублей на помощь врачам
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
Последние материалы
Российские военные продезинфицировали еще две больницы в Италии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Следующий сезон в английском футболе может пройти без зрителей
Северная и Южная Кореи обменялись автоматными очередями
Затулин: о соотечественниках и поправках к закону о гражданстве
Олень помешал учениям финской армии
Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений
"Заберите ее обратно!" - японцы ополчились на Евгению Медведеву
Для демографического благополучия нужна новая экономическая формация
98-летняя петербурженка собрала больше 800 тыс. рублей на помощь врачам
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Собчак назвала Навального лжецом
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
COVID-19 преодолел очередную планку - в мире более 3,5 млн зараженных
Откуда пошли слухи о связи 5g с коронавирусом и чипами
В Британии коронавирус сработал лучше любой антитабачной компании
Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Патриарх Кирилл попросил материально поддержать священнослужителей
Заболеваемость коронавирусом в России растет рекордными темпами
В США не интересуются здоровьем Ким Чен Ына
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ