Олень помешал учениям финской армии

Несколько финских солдат, участвовавших в военных учениях, попали в аварию с участием оленей. Все солдаты, пострадавшие в инциденте, были своевременно госпитализированы, жертв нет. Статус оленя неизвестен.

Что случилось

История произошла еще в 2019 году, но широко прессой не освещалась.

Учения проходили вечером 11 сентября. Финские солдаты на двух БТР "Патриа Паси" проезжали в районе озера "Кемиярви".

Колонна из двух финских БТР спокойно двигалась по дороге. Внезапно перед головной машиной появился олень, и ее водитель свернул в сторону, чтобы не сбить его. Едущий сзади БТР свернуть не успел — и врезался в головной. В итоге пострадали суммарно 12 человек в обеих машинах, состояние оленя неизвестно, передают журналисты.

По данным финской прессы, всего в машинах было 28 человек, а из 12 пострадавших никто серьезно не травмировался — последних солдат выписали примерно через сутки после аварии. Пострадавшие солдаты принадлежали к бригаде "Кайнуу", одной из крупнейших наземных боевых частей финской армии.

Финская армия в мирное время невелика: это около 40 000 человек. Но при полной мобилизации она может увеличиться до 1,5 млн. человек.

Причины происшествия

Большое количество северных оленей, в том числе у дорог общего пользования — не редкость для Финляндии, поскольку в стране много как диких оленей, так и "одомашненных". По данным "Washington Post", финские оленеводы могут контролировать группы до 200 000 животных одновременно.

Подобно оленям и лосям в Северной Америке, олени в Финляндии — частые "гости" сводок ДТП. "Тысячи диких оленей ежегодно погибают на дорогах страны", — передает "The Post". По словам СМИ, пастухи часто стараются сделать оленей заметнее — красят рога специальной краской, хорошо видимой в темноте, ставят знаки и вешают на животных отражатели.

К слову, в прошлом финская армия и олени имели прекрасные отношения. Во время Зимней (Советско-финляндской) войны с Советским Союзом армия использовала оленей для перевозки людей и припасов по заснеженной местности в военное время. Но на сегодняшний день олени в военных целях не применяются.

В России в некоторых областях также растет число ДТП с участием животных, причем чаще страдают гражданские лица. Так, в Калужской области в 2019 году было зафиксировано 22 таких случая, а "зоопарк" был весьма солидным: лоси, косули и даже кабан. Специалисты отмечают, что самым "криминальным" стал участок трассы "Калуга — Медынь". Также 10 марта 2019 года в Астраханской области автомобиль врезался в лошадь, что привело к смерти 16-летнего юноши.

Фото:twitter.com