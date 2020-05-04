Оружие холодной войны: тогда и сейчас

Спустя более 70 лет после начала первой холодной войны Соединенные Штаты вновь размещают войска и танки в Европе для "защиты от российской агрессии".

Кажется, что спустя много лет после падения Берлинской стены мы если и не ощущаем пока начала новой холодной войны, то точно ощущаем, как становится все более "прохладным" западный ветер.

В первую холодную войну силы НАТО под руководством США противостояли блоку Варшавского договора, и в течение 45 лет Европа оставалась разделенной на два противостоящих вооруженных лагеря. Все это сопровождалось "ядерным сдерживанием". К счастью, тогда полномасштабной войны удалось избежать.

В ожидании новой подобной "схватки" стоит взглянуть на арсеналы России и США и попробовать понять: как изменились военные технологии за прошедшее время?

Танки

США: от "M1 Абрамс" до ТБМ "Брэдли"

Россия: от "Т-80" до "Т-14 Арматы"

"М1 Абрамс" впервые представили в 1980 году, модернизированные версии танка до сих пор стоят на вооружении США. Основываясь на возможном наступлении частей СССР при танковой поддержке в районе Фульды, "Абрамсами" планировалось этот прорыв остановить.

Сейчас в Европу привозят ТБМ (тяжелые боевые машины) "Брэдли". Интересно, что эта техника тоже "ветеран" — еще в 1981 году первые экземпляры начали поступать в части. Это быстрый разведывательный и транспортный "истребитель", созданный для переброски пехоты без потерь. Однако мобильность стала причиной слабой брони.

Представленный практически в самом конце холодной войны, танк "Т-80" включал в себя самые современные наработки того периода: лазерные дальномеры и баллистические компьютеры. Газотурбинный двигатель дал ему впечатляющую (для танка) максимальную скорость в почти 72 км/ч. Его передняя броня была сильна против противотанковых снарядов НАТО, что делало танк кандидатом №1 для возможных операций против НАТО.

На текущий момент одним из лучших танков России считается "Т-14 Армата". Несмотря на то, что у него было несколько проблем (в том числе с двигателем в ходе парадов), "Армата" стал первым в мире танком, работающим в рамках концепции "сетецентрической войны", то есть как машина поддержки, целеуказания и корректировки огня тактических звеньев. Заявленная шоссейная скорость — до 90 км/ч.

Флот

США: от "USS Линкольн" до "Замволта"

Россия: от 671РТ "Сёмга" до "Белгорода"

Американские авианосцы класса "Нимиц" были впервые представлены в 1975 году, а последним кораблем класса, заставшим "Холодную войну", стал "Авраам Линкольн". Класс "Нимиц" делался исключительно под реалии текущего конфликта с СССР — более 60 самолетов, в том числе с ядерными боезапасами, отличная автономность и надежность позволили использовать корабли и в дальнейших конфликтах. Например, именно "Линкольн" в 2000 году помогал в Иракской операции в районе Персидского залива.

Авианосцы класса "Нимиц" все еще служат, но новые авианосцы класса "Замволт" впечатляют еще больше. Так, в рамках "Замволта" был спроектирован и построен корабль "DDG-1000", который считается экспериментальным судном. Этот эскадренный миноносец с большим количеством ракетного вооружения (около 80 ракет) создан в первую очередь для поддержки сухопутных войск. Предусмотрена посадочная площадка для вертолета.

671РТ "Сёмга" — серия советских подводных лодок 70-х годов, активно принимавших участие в событиях холодной войны. В частности, именно эти лодки использовались в ходе операции "Апорт" — и не были замечены силами ВМФ США до самого ее конца.

Эти подлодки комплектовались уникальными комплексами "Вьюга", ракеты из которых выстреливались на глубине около 50-60 метров, затем выходили на поверхность и по баллистической траектории поражали цели, в том числе ядерным боезапасом.

"К-329 Белгород" - атомная подводная лодка, считающаяся "убийцей" конкурентов. Ее ключевая роль — патрулирование и уничтожение вражеских подводных лодок с ядерным оружием на борту. Поступление ее на вооружение должно произойти в 2020 году — и "Белгород" станет первой подводной лодкой пятого поколения, то есть будет нести в том числе беспилотные и роботизированные военные комплексы.

Авиация

США: от "A-10 Тандерболт II" до "F-35"

Россия: от "Су-25 Фрогфут" до "Су-35"

"A-10 Тандерболт II" - классический представитель концепции "небесного танка". Это медленный, но прочный самолет, который планировали использовать в том числе против техники.

Придуманный для войн в Европе, он успешно показал себя и в дальнейших конфликтах — том же Иракском 2003 года (операция "Свобода Ираку"). Известно, что в ходе миссии из 60 штурмовиков противнику удалось сбить только один. Другой серьезно поврежденный "Тандерболт" дотянул до базы.

После "Холодной войны" в США началось увлечение стелс-авиацией, в рамках которого был представлен "F-35". Это бомбардировщик 5 поколения, известный своими модификациями: есть и палубная версия "F-35C", и вертикально садящийся "F-35B". Самолет интересен опцией бесфорсажного сверхзвукового полета (в 1.2 раза быстрее скорости звука), а также компьютеризированными соплами на версии с вертикальным взлетом.

Российский "Су-25", обозначенный НАТО как "Лягушонок", является истребителем ближней воздушной поддержки. Используемые системы позволяют уничтожать цели с известными координатами в любых погодных и климатических условиях. Первые самолеты поднялись в воздух в 1975 году и оказались настолько хороши, что в 2009 году Минобороны выразило желание закупить новую партию истребителей этого типа.

"Су-35" - "наследник" концепций, предложенный в "Су-27". Это многоцелевой истребитель, выделяющийся невероятной маневренностью и солидным ресурсом: по заверениям КБ, срок службы — 30 лет или 6000 летных часов. Истребитель закупали в том числе китайские войска: известно примерно о 50 проданных самолетах.

Фото:etleboro.org