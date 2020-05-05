Тайное китайское звуковое оружие: что о нем известно

Новое оружие, изобретенное китайскими учеными, использует низкочастотные звуковые волны. Если под эти волны попадает человек, сначала ему становится нехорошо, а затем наступают проблемы с желудком, глазами и мозгом.

Как работает технология и где будет применена?

Как оно работает новое оружие

Прежде всего СМИ подчеркивают — новое "звуковое оружие" будет применяться с целью лишь разгона и подавления беспорядков, а не для убийств. Система позволяет вызвать у человека дискомфорт, не применяя такие вещи, как слезоточивый газ или водометы.

Китайские СМИ сообщают, что оружие, разработанное Техническим институтом физики и химии Китайской академии наук, использует "сфокусированные волны низкочастотного звука", чтобы вызвать "дискомфорт" — и не более.

Южно-китайская газета "Morning Post", также посвятившая новинке статью, сообщает, что у готового прототипа нет движущихся частей.

"По словам профессора Се Сюцзюаня, ведущего разработчика проекта, устройство создано на базе сосуда с инертным газом. При нагревании частицы газа вибрируют, и получается глубокий монотонный звук", — пишет издание.

Есть ли у других стран такие системы

По данным Национального института здравоохранения США, воздействие инфразвука на внутреннее ухо человека включает такие последствия, как

"…головокружение, потеря координации, ощущение укачивания, нарушение работоспособности, дезориентация, тошноту, рвота и спазм кишечника. Также резонанс оказывает влияние на работу сердца и легких".

К слову, США и их союзники уже имеют в этой области опыт:

акустическое устройство большой дальности, или "LRAD", тоже позволяет подавлять беспорядки. Как и китайская "звуковая пушка", "LRAD", использует звук, но принцип его работы немного другой: вместо низкочастотного импульса устройство испускает высокочастотный "электронный визг".

Один из журналистов, побывавший на тестах "LRAD", потом отмечал, что в ходе работы устройства

"…было ощущение, что голова сейчас лопнет, а мозг вибрировал, как желе".

В России также не отстают от зарубежных коллег — еще в 2017 году СМИ описывали проект "Сирин", который также являлся нелетальной звуковой пушкой для разгона митингов и демонстраций. Прототип был показан на форуме "Армия-2017", по словам разработчиков эффективно действовал на расстоянии около 560 метров и умел также транслировать голосовые сообщения на расстояние около 5 км.

Кто будет использовать новинку

Пока что безымянное китайской оружие описывается как винтовочное, то есть это ручная "пушка", которую легко перенесет один человек. Группа из Министерства науки и технологий на встрече в Пекине одобрила новинку и допустила к производству, причем рекомендовала выпустить первые партии "как можно скорее".

Новое оружие, разработанное совместно с китайскими правоохранительными и военными властями, скорее всего, будет передано полиции страны.

Фото:armij.mirtesen.ru