Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Евгений Стриж

Тайное китайское звуковое оружие: что о нем известно

Силовые структуры

Новое оружие, изобретенное китайскими учеными, использует низкочастотные звуковые волны. Если под эти волны попадает человек, сначала ему становится нехорошо, а затем наступают проблемы с желудком, глазами и мозгом.

Как работает технология и где будет применена?

Как оно работает новое оружие

Прежде всего СМИ подчеркивают — новое "звуковое оружие" будет применяться с целью лишь разгона и подавления беспорядков, а не для убийств. Система позволяет вызвать у человека дискомфорт, не применяя такие вещи, как слезоточивый газ или водометы.

Китайские СМИ сообщают, что оружие, разработанное Техническим институтом физики и химии Китайской академии наук, использует "сфокусированные волны низкочастотного звука", чтобы вызвать "дискомфорт" — и не более.

Южно-китайская газета "Morning Post", также посвятившая новинке статью, сообщает, что у готового прототипа нет движущихся частей.

"По словам профессора Се Сюцзюаня, ведущего разработчика проекта, устройство создано на базе сосуда с инертным газом. При нагревании частицы газа вибрируют, и получается глубокий монотонный звук", — пишет издание.

Есть ли у других стран такие системы

По данным Национального института здравоохранения США, воздействие инфразвука на внутреннее ухо человека включает такие последствия, как

  • "…головокружение, потеря координации, ощущение укачивания, нарушение работоспособности, дезориентация, тошноту, рвота и спазм кишечника. Также резонанс оказывает влияние на работу сердца и легких".

К слову, США и их союзники уже имеют в этой области опыт:

акустическое устройство большой дальности, или "LRAD", тоже позволяет подавлять беспорядки. Как и китайская "звуковая пушка", "LRAD", использует звук, но принцип его работы немного другой: вместо низкочастотного импульса устройство испускает высокочастотный "электронный визг".

Один из журналистов, побывавший на тестах "LRAD", потом отмечал, что в ходе работы устройства

"…было ощущение, что голова сейчас лопнет, а мозг вибрировал, как желе".

В России также не отстают от зарубежных коллег — еще в 2017 году СМИ описывали проект "Сирин", который также являлся нелетальной звуковой пушкой для разгона митингов и демонстраций. Прототип был показан на форуме "Армия-2017", по словам разработчиков эффективно действовал на расстоянии около 560 метров и умел также транслировать голосовые сообщения на расстояние около 5 км.

Кто будет использовать новинку

Пока что безымянное китайской оружие описывается как винтовочное, то есть это ручная "пушка", которую легко перенесет один человек. Группа из Министерства науки и технологий на встрече в Пекине одобрила новинку и допустила к производству, причем рекомендовала выпустить первые партии "как можно скорее".

Новое оружие, разработанное совместно с китайскими правоохранительными и военными властями, скорее всего, будет передано полиции страны.

Фото:armij.mirtesen.ru

Темы проект сирин китайские ученые низкочастотные звуковые во﻿лны
Новости Все >
Исследование: кофе не влияет на креативность
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
Пригожин сравнил The New York Times с цирком,"Мурзилкой" и "Крокодилом"
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
В Чувашии полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителей
42% россиян не будут отмечать праздники во время самоизоляции
Профессор Виктор Зуев назвал условия победы над пандемией коронавируса
В Орловской области пять человек отравились угарным газом
Последние материалы
Дистанционное обучение VS классическое образование
Исследование: кофе не влияет на креативность
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
В гонке за вакцину должны победить все
Пандемия, запрет алкоголя и амнистия заключенных
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
Пригожин сравнил The New York Times с цирком,"Мурзилкой" и "Крокодилом"
Как настроиться и организовать удалённую работу
Эксперт оценила опасность богатых жирами продуктов для здоровья
Популярное
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом

В белорусском сегменте интернета и социальных сетей начали ходить слухи о том, что сын президента республики Александра Лукашенко заразился коронавирусом.

Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В Таиланде задержали российских туристов за нарушение режима ЧС
Исследование: кофе не влияет на креативность
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Время смотреть правде в глаза
Демографы прогнозируют сокращение численности населения Земли
Исследование: кофе не влияет на креативность
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
Филипп Киркоров и его семья сдали тест на коронавирус
Когда власти введут социальный рейтинг и паспорта здоровья
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?
Анфиса Чехова похвасталась своими шикарными формами
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ