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Автор Евгений Стриж

В США продают бывший пункт размещения МБР

Силовые структуры

Если вы интроверт, то для вас нет варианта жилья лучше, чем подземное хранилище ядерных ракет в центре пустыни Аризоны. Комплекс для запуска ракет "Титан II" оснащен всем нужным для жизни — и несмотря на то, что когда-то из него готовы были нанести удар на 9 млн. тонн в тротиловом эквиваленте, теперь он продается за 395 000 долларов.

Как военные объекты оказались у частных риэлторов

Ракета "Титан II" поступила на вооружение ВВС США в 1963 году. Она представляла собой МБР, способную при запуске из США поражать цели в Северном полушарии, в частности, в Советском Союзе и Китае.

"Титан II" нес одну термоядерную боеголовку "W-53" со взрывной силой 9 мегатонн, или 9 000 000 тонн тротила. Для сравнения, бомба в Хиросиме несла эквивалент 16 000 тонн тротила. Также "Титан II" был также первой ракетой США, которая базировалась в шахтах. Шахты, а также вся нужная для их обслуживания инфраструктура были разбросаны по всей территории США.

Постепенно большая часть шахт оказалась заброшена, поскольку Холодная война миновала и нужды в столь огромной системе шахтных МБР больше не было. Так комплексы и оказались сначала вне баланса военных ведомств, а потом и вовсе в свободной продаже частными риэлтерскими фирмами.

Что интересного предлагают риэлторы

Риэлтор компании "Realty Executives Tuscon Elite" разместил объявление о продаже всей этой роскоши всего за 395 000 долларов.

  • Покупатель получит примерно 5 гектаров, защищенных колючей проволокой. Лестница спускается в комплекс управления запуском ракеты ("LCC"). Именно здесь трое членов экипажа "Титана II" (командир расчета, его зам техник-аналитик) жили посменно, рядом с самой ракетой.

Общая жилая площадь, вероятно, составляет более 600 кв. м., и даже больше, если вы сможете привести бункер в приличное состояние. Годы не прошли для него бесследно — стены оголены, а металлические части подвергаются коррозии. Внутреннего водопровода и канализации нет, также уточняется, что нужно решить вопрос с электричеством. Зато на сайте "Realty Executives Tuscon Elite" пишут, что рядом можно бурить скважины под воду,

"…а если вам не понравятся местные школы, вы вполне сможете открыть свою — места полно".

Также риэлторы отмечают — до ближайшего супермаркета примерно 20 минут езды, а тот факт, что "вся инфраструктура расположена под землей", несомненно, отпугнет назойливых продавцов разного барахла.

"Если вы интроверт и не любите видеть много людей как в своем доме, так и вокруг него — это идеальный вариант. На такой площади вы сможете поселить всех своих немногочисленных друзей — и видеться с ними раз в неделю", — с юмором относятся к ситуации СМИ.

Фото:theallexbekk.livejournal.com

 

 

Темы ракета титан ii пункт размещения мбр
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