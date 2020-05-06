Российские танки в Айдахо: как в США имитируют нашу технику при учениях

Американская армия должна быть "всегда готова" ко всем вариантам вторжения, так что плановые учения проходят регулярно.

Но есть проблема — найти настоящую технику "условных противников" очень трудно. К счастью, в стране есть лучший в мире "цех спецэффектов" — и там, где пасуют военные поставщики, подключаются поставщики Голливуда.

Что привезут на полигоны из Голливуда

Военные ведомства США в рамках подготовки к военным угрозам заключили контракт с голливудской компанией спецэффектов "Westefx".

Специалисты компании известны работой над такими проектами, как некоторые фильмы о Джеймсе Бонде, "Люди в черном 2" и "Заложница", а теперь добавят в свое портфолио еще и работу на военных.

Согласно контракту, "Westefx" создают и поставляют комплект, который позволяет превращать автомобиль "Хаммер" в копию российского "Т-72". В основе комплекта — специальная рама, на которую накладываются особые панели (к слову, нескольких видов — помимо танка, можно "изобразить" "БТР-90" и даже "БРДМ-2").

Весит собранный комплект около 770 кг, в комплекте также идут орудия, совместимые с лазерной системой условного огня армии США. Башня в готовом варианте танка умеет вращаться на 360 градусов, а расположенные на броне пусковые установки позволяют ставить дымовые завесы.

Как будут использовать "новинки"

Подобные технологии считаются в Штатах важной частью военной подготовки. В прошлом боевые подразделения использовали одни и те же транспортные средства, часто используя флаги разных цветов или другие опознавательные знаки, чтобы различать две стороны, потому что танки армии США дороги в эксплуатации, а российскую и прочую военную технику трудно найти.

На сегодняшний день военные могут заказывать "костюмы" у практически любых производителей, поскольку система "ведения огня" ими унифицирована и ее остается только поставить в готовые макеты. Система эта известна как "MILES" (многоцелевая лазерная система поражения целей), ее можно установить на любые виды оружия — от автоматов до танковых пушек. Получается своеобразный "военный лазертаг".

Начальный комплект поставки от "Westefx" состоит из 12 комплектов для Национальногвардии Айдахо. В последствии планируется расширить поставки, в частности, довести общее число комплектов до 60, чтобы имитировать российские тактические группы из разных машин.

Интересно, что наша страна также активно использует "обманки": так, Москва стала первым в мире городом, для защиты которого применялись надувные ЗРК "С-300".

Благодаря качеству моделей отличить их от настоящих можно только с расстояния менее 200 метров, что позволяет обманывать спутники слежения и авиацию противника. При этом цены на такую "технику" весьма демократичны: по данным на 2018 год, один надувной "С-300" стоил около 500 000 рублей.

Фото:4esnok.by