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Автор Евгений Стриж

Норвежские гранаты, которые умеют собираться в одну

Силовые структуры

Многие люди думают, что есть только один тип ручной гранаты: универсальная. На самом деле есть как минимум два их типа: защитные и наступательные. И если использовать защитные гранаты в ходе наступления, можно задеть своих товарищей.

Однако морские пехотинцы США часто просто вынуждены так поступать, потому что иных боеприпасов нет или ситуация не позволяет их применять.

В связи с этим разработка норвежской компании "Nammo" стала в США весьма обсуждаема. Новая система, предложенная инженерами "Nammo", позволяет нескольким гранатам соединяться друг с другом, создавая более мощный вариант. Под новинку уже придумали оружие — гранатомет "Mark 21 Mod 0". Чем удивили американцев норвежцы?

Как используют гранаты и в чем разница

В первую очередь стоит понять, как именно применяют гранаты.

Оборонительные ручные гранаты используются обороняющимися войсками, когда позиции дружественных сил известны и вероятность дружественного огня минимальна. Яркий представитель — "М-67", которая при небольшом размере дает множество мелких осколков, похожих на шрапнель. Такие гранаты эффективны, когда вражеские силы идут по открытой местности для атаки.

Наступательные гранаты предназначены прежде всего для того, чтобы оглушить или контузить (но не убить) врага. Они менее смертоносны, потому что в ходе схватки не всегда понятно, где свои.

Почему у морской пехоты США возникла проблема

Как бы это странно не звучало, но "Marine Corps Times" рапортует:

  • у морских пехотинцев США нет наступательной гранаты.
  •  все варианты их гранат — оборонительные, что часто повышает риск ненужных травм.

Представитель "Nammo" утверждает, что система "Mark 21" "…специально разработана для использования в закрытых помещениях, таких как бункеры, здания, а также в траншеях и окопах". Она довольно проста: цилиндрические гранаты складывают и скрепляют по 3 штуки одновременно. У каждой гранаты есть свой взрыватель, но "стек" из трех гранат может использовать один общий, чтобы создать один большой взрыв.

Одна граната проекта ""Mark 21" заполнена 130 "зернами" взрывчатки, то есть в 3 гранатах содержится 390. Этого достаточно, чтобы разрушить стену, отмечают инженеры.

Концепция соединения гранат на данный момент является относительно новой и позволяет создать универсальные гранаты, которые в зависимости от задачи будут мощнее или слабее. А учитывая то, что еще в 2019 году американское издание "Популярная механика" писало о поисках альтернативы "М-67", проект "Nammo" оказался в нужном месте и в нужное время.

Фото:aruna.lk

Темы граната гранатомет морские пехотинцы сша
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