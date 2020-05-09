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Автор Евгений Стриж

"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины

Силовые структуры

В цепочке "подрядчик — военные" в США возникла довольно курьезная проблема: оказалось, что гарантийные обязательства по ремонту закупленной техники могут быть аннулированы, если эту технику чинят военные.

Разбираемся, как получился такой казус.

"Невидимая рука рынка": как частники не разрешили военным ремонт

"Представьте ситуацию: вы находитесь на аванпосте в зоне конфликта. Вы солдат, и у машины, которую вы ведете, сломался генератор. У вас есть запасной, но механик аванпоста сообщает: если вы его замените, то он аннулирует гарантию на всю машину", — пишет издание "Фокстрот Альфа".

После небольшого журналистского расследования оказалось, что американские войска сталкиваются с растущим количеством ограничений лицензионных соглашений, подписанных Пентагоном.

Грубо говоря — обслуживать закупленную технику они не могут, потому что этим должны заниматься лица, сертифицированные подрядчиками. Это создает проблемы готовности к конфликтам и доверия к оборудованию, что может сделать американские войска менее эффективными в военное время.

Почему ситуация стала возможна и к чему привела

Журналисты "Фокстрот Альфа" отмечают, что как изменения в системе военных закупок позволили Пентагону с большей свободой покупать гражданскую технику, что хорошо и выгодно. Но такие соглашения, как и соглашения при покупке любого гражданского товара, включают множество ограничений.

Вопрос о праве на ремонт является относительно новым в мире прав потребителей.

Ограничительные гарантийные соглашения, которые наложены на все подряд (от "Айфонов" до тракторов "Джон Дир") просто не позволяют покупателям самим ремонтировать или даже обслуживать гаджеты.

  • Производители утверждают, что гарантии необходимы: если техникой займется несертифицированный ими специалист, ее ресурс может снизиться, а ремонт — оказаться некачественно выполненным.

Издание приводит пару примеров: средний грузовик (MTVR) и комбинированный легкий тактический автомобиль (JLTV), оба производства компании "Oshkosh". Автомобили построены в Висконсине на гражданском, по сути, заводе (компания делает также бетономешалки и пожарные машины), но является сугубо военной.

Несмотря на это, в контрактах на поставку были сохранены условия обслуживания и гарантии, которые давали поставщику полный контроль над гарантийным ремонтом и делегированием любых вспомогательных работ сторонним подрядчикам. И понятно, что контроль поставщика над гарантийным ремонтом является совершенно неосуществимой схемой в военное время.

Похоже, что случился юридический конфуз:

  • ведомство, которое по заказу Пентагона стало работать с "Oshkosh", просто не заметило всех особенностей контракта или не учло их, поскольку он был стандартным.

При этом на вопрос ремонта наслоились и сугубо технические проблемы: оказалось, что даже разрешенные контрактом работы механики в военных частях выполнять не в силах из-за слишком сложной конструкции техники. "Были проблемы как с ремонтом из-за сложностей конструкции, так и с обучением техников работе с новинками. Инструкции к ней неэффективны, обучение требовало дополнительного времени", — отметил капитан Эл Экман.

Фото: lindadevereux.com

 

 

Темы ремонт ввс сша военная техника гарантийные обязательства
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