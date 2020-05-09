"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины

В цепочке "подрядчик — военные" в США возникла довольно курьезная проблема: оказалось, что гарантийные обязательства по ремонту закупленной техники могут быть аннулированы, если эту технику чинят военные.

Разбираемся, как получился такой казус.

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"Представьте ситуацию: вы находитесь на аванпосте в зоне конфликта. Вы солдат, и у машины, которую вы ведете, сломался генератор. У вас есть запасной, но механик аванпоста сообщает: если вы его замените, то он аннулирует гарантию на всю машину", — пишет издание "Фокстрот Альфа".

После небольшого журналистского расследования оказалось, что американские войска сталкиваются с растущим количеством ограничений лицензионных соглашений, подписанных Пентагоном.

Грубо говоря — обслуживать закупленную технику они не могут, потому что этим должны заниматься лица, сертифицированные подрядчиками. Это создает проблемы готовности к конфликтам и доверия к оборудованию, что может сделать американские войска менее эффективными в военное время.

Почему ситуация стала возможна и к чему привела

Журналисты "Фокстрот Альфа" отмечают, что как изменения в системе военных закупок позволили Пентагону с большей свободой покупать гражданскую технику, что хорошо и выгодно. Но такие соглашения, как и соглашения при покупке любого гражданского товара, включают множество ограничений.

Вопрос о праве на ремонт является относительно новым в мире прав потребителей.

Ограничительные гарантийные соглашения, которые наложены на все подряд (от "Айфонов" до тракторов "Джон Дир") просто не позволяют покупателям самим ремонтировать или даже обслуживать гаджеты.

Производители утверждают, что гарантии необходимы: если техникой займется несертифицированный ими специалист, ее ресурс может снизиться, а ремонт — оказаться некачественно выполненным.

Издание приводит пару примеров: средний грузовик (MTVR) и комбинированный легкий тактический автомобиль (JLTV), оба производства компании "Oshkosh". Автомобили построены в Висконсине на гражданском, по сути, заводе (компания делает также бетономешалки и пожарные машины), но является сугубо военной.

Несмотря на это, в контрактах на поставку были сохранены условия обслуживания и гарантии, которые давали поставщику полный контроль над гарантийным ремонтом и делегированием любых вспомогательных работ сторонним подрядчикам. И понятно, что контроль поставщика над гарантийным ремонтом является совершенно неосуществимой схемой в военное время.

Похоже, что случился юридический конфуз:

ведомство, которое по заказу Пентагона стало работать с "Oshkosh", просто не заметило всех особенностей контракта или не учло их, поскольку он был стандартным.

При этом на вопрос ремонта наслоились и сугубо технические проблемы: оказалось, что даже разрешенные контрактом работы механики в военных частях выполнять не в силах из-за слишком сложной конструкции техники. "Были проблемы как с ремонтом из-за сложностей конструкции, так и с обучением техников работе с новинками. Инструкции к ней неэффективны, обучение требовало дополнительного времени", — отметил капитан Эл Экман.

Фото: lindadevereux.com