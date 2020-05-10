Подводные пули - новинка в оснащении спецназа США

Новая линия специализированных пуль может позволить спецназу США стрелять под водой, нанося максимальный урон как другим водолазам, так и технике.

В то время как традиционные пули неэффективны под водой, новые работают по технологии "воздушного пузыря", увеличивая точность и дальность выстрелов.

Что известно о разработке?

Как пуля чувствует себя под водой

Обычные пули при выстреле летят со скоростью примерно в 800 м/с. И вода значительно их замедляет: поскольку она примерно в 770 раз плотнее воздуха, и пули быстро теряют скорость.

Если выстрелить из мощной винтовки в бассейне, пуля, которая летит со скоростью более 914 м/с, полностью остановится через 1,8 метра, то есть практически "вывалится" из ствола.

Компания "DSG Technologies" работает над этим вопросом и предлагает решение, которое поможет точно и далеко стрелять под водой: газовые пузыри.

Благодаря тому, что пуля оказывается в таком пузыре, сопротивление воды оказывает на нее меньшее воздействие — данное явление называют суперкавитацией.

Принцип суперкавитации использован, в частности, в российских торпедах "Шквал", что позволяет им двигаться в 5 раз быстрее обычных торпед.

Какая технология использована

Суперкавитирующие боеприпасы "CAV-X" классифицируются компанией как "боеприпасы для нескольких сред". Инженеры "DSG Technologies" отмечают, что пули подойдут как для наземных, так и для подводных операций.

Технология, примененная в "DSG Technologies", заключается в использовании газов от горящего пороха: именно из них, по данным СМИ, формируется суперкавитационный пузырь.

Специалисты отмечают, что такой подход позволяет им делать сразу несколько вариантов пуль: универсальные и только для подводных операций. Более того: технология настолько практична, что итоговый продукт (пули) подойдут для уже используемых видов оружия — ничего нового конструировать не придется.

Одной риторикой представители "DSG Technologies" не ограничились и представили прессе данные с тестов.

Точность пуль впечатляет:

с расстояния в 45 метров пуля из карабина "М2" попадает в подводную цель с погрешностью в 2,5 см,

на 91-метровой дистанции можно попасть в цель с погрешностью в 5,3 см.

Суперкавитирующая пуля станет важным дополнением к инвентарю подводных спецназовцев. Вместо того, чтобы ограничиваться атаками противников с помощью ножей и рукопашного боя, в будущем военные смогут устроить полноценную перестрелку даже под водой.

Фото:pewozoxo.tk