Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Евгений Стриж

Подводные пули - новинка в оснащении спецназа США

Силовые структуры

Новая линия специализированных пуль может позволить спецназу США стрелять под водой, нанося максимальный урон как другим водолазам, так и технике.

В то время как традиционные пули неэффективны под водой, новые работают по технологии "воздушного пузыря", увеличивая точность и дальность выстрелов.

Что известно о разработке?

Как пуля чувствует себя под водой

Обычные пули при выстреле летят со скоростью примерно в 800 м/с. И вода значительно их замедляет: поскольку она примерно в 770 раз плотнее воздуха, и пули быстро теряют скорость.

Если выстрелить из мощной винтовки в бассейне, пуля, которая летит со скоростью более 914 м/с, полностью остановится через 1,8 метра, то есть практически "вывалится" из ствола.

Компания "DSG Technologies" работает над этим вопросом и предлагает решение, которое поможет точно и далеко стрелять под водой: газовые пузыри.

  • Благодаря тому, что пуля оказывается в таком пузыре, сопротивление воды оказывает на нее меньшее воздействие — данное явление называют суперкавитацией.
  • Принцип суперкавитации использован, в частности, в российских торпедах "Шквал", что позволяет им двигаться в 5 раз быстрее обычных торпед.

Какая технология использована

Суперкавитирующие боеприпасы "CAV-X" классифицируются компанией как "боеприпасы для нескольких сред". Инженеры "DSG Technologies" отмечают, что пули подойдут как для наземных, так и для подводных операций.

Технология, примененная в "DSG Technologies", заключается в использовании газов от горящего пороха: именно из них, по данным СМИ, формируется суперкавитационный пузырь.

Специалисты отмечают, что такой подход позволяет им делать сразу несколько вариантов пуль: универсальные и только для подводных операций. Более того: технология настолько практична, что итоговый продукт (пули) подойдут для уже используемых видов оружия — ничего нового конструировать не придется.

Одной риторикой представители "DSG Technologies" не ограничились и представили прессе данные с тестов.

Точность пуль впечатляет:

  • с расстояния в 45 метров пуля из карабина "М2" попадает в подводную цель с погрешностью в 2,5 см,
  • на 91-метровой дистанции можно попасть в цель с погрешностью в 5,3 см.

Суперкавитирующая пуля станет важным дополнением к инвентарю подводных спецназовцев. Вместо того, чтобы ограничиваться атаками противников с помощью ножей и рукопашного боя, в будущем военные смогут устроить полноценную перестрелку даже под водой.

Фото:pewozoxo.tk

Темы спецназ сша скорость пули стрелять под водой специализированные пули суперкавитационный пузырь
Новости Все >
Новосибирская область нашла 75 зараженных коронавирусом
В "Союзмультфильме" показали свой первый 3D мультик
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Россию ждет еще один трехдневный выходной
Москвичей призвали 12 мая не выходить на улицу
Мейвезер рассказал, что покончил с боксом и наслаждается жизнью
Первые этапы снятия ограничений - прогулки с детьми и занятия спортом
Четвертый самолет с российскими медиками вылетел из Италии
Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
Зеленский рассказал, чего ожидает от Саакашвили на новой должности
Последние материалы
Новосибирская область нашла 75 зараженных коронавирусом
Четверикова: "цифра" добьет образование наших детей"
Подводные пули - новинка в оснащении спецназа США
В "Союзмультфильме" показали свой первый 3D мультик
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Россию ждет еще один трехдневный выходной
Москвичей призвали 12 мая не выходить на улицу
Как в КГБ использовали американские пишущие машинки для передачи сообщений
Великая Отечественная: как государство финансировало военных
Мейвезер рассказал, что покончил с боксом и наслаждается жизнью
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Политика. Новости и аналитика
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Военные новости
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Игорь Буккер НАСА превращается в космический плацдарм НАТО Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость? Любовь Степушова
Комментарии
Украинцы осудили актрису Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Зеленский рассказал, чего ожидает от Саакашвили на новой должности
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Зеленского призвали не вмешиваться в дела России
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Украинские националисты прошлись маршем по Одессе
Глава МИД ФРГ: войну развязала Германия — и точка
Зеленский рассказал, чего ожидает от Саакашвили на новой должности
Фотограф опубликовал фото голой и молодой Ксении Собчак
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Четвертый самолет с российскими медиками вылетел из Италии
Время смотреть правде в глаза
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ