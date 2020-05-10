Плащ-невидимка, Южная Корея и ИИ - сработает ли замысел ученых

Одно дело написать о магических или научно-фантастических концепциях, таких как плащ-невидимка, который использовался Гарри Поттером и его друзьями-волшебниками. Другое дело спроектировать один в реальном мире.

Как корейские ученые хотят решить такой сложный вопрос?

В чем сложность задачи

Создание метаматериалов (искусственных материалов с параметрами, которых нет в природных материалах (например, невидимость)), — тяжелая работа. Вот почему коллектив южнокорейского Университета науки и технологий в Пхохане (POSTECH) хочет подключить к работе искусственный интеллект, проще говоря — ИИ.

"Создание новых материалов — это очень сложно. В частности, концепция "плаща-невидимки" требует контроля поляризации. Нужно создание искусственных атомов. А поскольку разработанных и разрабатываемых метаматериалов уже достаточно много, а их комбинаций — еще больше, разумно было бы получить такую задачу ИИ", — отмечают ученые команды.

"Мы делаем ИИ, ИИ делает плащ-невидимку"

Применение ИИ очень выгодно в плане экономии материалов и средств. Там, где людям понадобятся тесты, ИИ сможет быстро найти и сопоставить данные, проведя множество виртуальных симуляций, и выбрать несколько перспективных вариантов.

В обычных условиях людям пришлось бы проверять каждый найденный вариант, отмечают в СМИ.

Так что ученые хотят создать ИИ, который сможет создать плащ-невидимку: эта цепочка находится пока на самом старте, однако наработки уже есть.

Например, уже есть ИИ, который умеет анализировать различные фотонные структуры, а также алгоритм, способный классифицировать типы материалов по тому, насколько они подходят как объект проектирования на их основе плащей-невидимок.

"Наше исследование позволило сделать ИИ более "креативным". Если решенная им задача укладывается в заданные параметры, то мы не стараемся загнать его в какие-то жесткие рамки — например, по использованию тех или иных материалов. Поскольку ИИ новый, то он работает по принципу самообучения — как нейросеть. И чтобы достичь нужных результатов, ему нужно решать одни и те же задачи много сотен раз для накопления "опыта". Вот почему крупные компании, такие, как "Google" сегодня запускают программы, позволяющие любому пользователю с доступом в интернет предоставить свой компьютер как часть "мощностей" нейросети, помогая ей обучаться. И даже такой подход не всегда достаточен", — рассказывают ученые.

Также они отмечают, что "побочным продуктом" может стать ряд новых метаматериалов, свойства которых заинтересуют как гражданских, так и военных покупателей. И хотя пока ученые не особо понимают, как делать плащи-невидимки, есть надежда, что это в конце концов поймет ИИ.

Фото:enovosty.com