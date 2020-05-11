Как стрекозы могут помочь в проектировании ракет

Стрекозы кажутся безобидными, но для других насекомых это настоящий "истребитель": в среднем стрекозы упускают одну добычу из 20.
Такой "послужной список" делает стрекоз объектом изучения военных, в их числе — специалисты Национальной лаборатории Сандиа, США.
Фрэнсис Шанс из Национальной лаборатории Сандиа занимается разработкой алгоритмов, которые имитируют действия стрекозы при атаке добычи. Исследование финансируются из федерального бюджета и считается плотно связанным с миссиями национальной безопасности.
"Очень интересен простой факт: насекомые, как правило, могут сделать что-то очень быстро, но не способны осмыслить, как именно они это делают. Грубо говоря — "по законам аэродинамики шмель летать не должен, но летает". И понимание того, как именно происходит тот или иной процесс — например, охота и выбор целей у стрекозы — может приблизить нас к созданию качественно нового оружия", — пишут в СМИ.
Шанс в интервью "News News" сообщил, что
"…стрекозы могут реагировать на маневры своей жертвы с задержкой всего в 50 миллисекунд. При этом стрекоза не учится охотится — это умение в ней заложено. И если мы поймем этот механизм, то сможем адаптировать его, например, к ракетам следующих поколений".
Разрабатывая искусственную нейронную сеть, которая имитирует способность стрекоз охотиться, ученые под руководством Шанса получат множество параметров, а затем масштабируют их на существующее вооружение. В итоге планируется как удешевить, так и упростить ракеты — более простые датчики будет сложнее вывести из строя даже мощными средствами РЭБ.
Майк Гриффин, заместитель министра исследований и разработок Пентагона, отмечает, что армия готова инвестировать несколько миллиардов долларов в запуск новых ракетных программ.
Также мозг животных обрабатывает информацию значительно медленнее, чем компьютер, поэтому возможно ускорение вычислений — а значит, еще более маленькая задержка при реакции на перемещение цели.
"Даже если алгоритм будет не очень успешен, сточки зрения общего направления разработок оружия следующего поколения он очень важен. Я бы мог сказать, что мы закончили, если бы у нас появилась "жизнеспособная" модель, которая действительно работает на принципах нейробиологии. А в целом такой тип исследований — весьма долгая работа, и нет сейчас причин форсировать работу", — отметил Шанс.
Фото:fayerwayer.com
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