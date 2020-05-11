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Автор Евгений Стриж

Как стрекозы могут помочь в проектировании ракет

Силовые структуры

Стрекозы кажутся безобидными, но для других насекомых это настоящий "истребитель": в среднем стрекозы упускают одну добычу из 20.

Такой "послужной список" делает стрекоз объектом изучения военных, в их числе — специалисты Национальной лаборатории Сандиа, США.

Но как именно изучение стрекоз поможет военным?

Фрэнсис Шанс из Национальной лаборатории Сандиа занимается разработкой алгоритмов, которые имитируют действия стрекозы при атаке добычи. Исследование финансируются из федерального бюджета и считается плотно связанным с миссиями национальной безопасности.

"Очень интересен простой факт: насекомые, как правило, могут сделать что-то очень быстро, но не способны осмыслить, как именно они это делают. Грубо говоря — "по законам аэродинамики шмель летать не должен, но летает". И понимание того, как именно происходит тот или иной процесс — например, охота и выбор целей у стрекозы — может приблизить нас к созданию качественно нового оружия", — пишут в СМИ.

Шанс в интервью "News News" сообщил, что

"…стрекозы могут реагировать на маневры своей жертвы с задержкой всего в 50 миллисекунд. При этом стрекоза не учится охотится — это умение в ней заложено. И если мы поймем этот механизм, то сможем адаптировать его, например, к ракетам следующих поколений".

Разрабатывая искусственную нейронную сеть, которая имитирует способность стрекоз охотиться, ученые под руководством Шанса получат множество параметров, а затем масштабируют их на существующее вооружение. В итоге планируется как удешевить, так и упростить ракеты — более простые датчики будет сложнее вывести из строя даже мощными средствами РЭБ.

Майк Гриффин, заместитель министра исследований и разработок Пентагона, отмечает, что армия готова инвестировать несколько миллиардов долларов в запуск новых ракетных программ.

  • Одним из ключевых аспектов доработки новых ракет является адаптация алгоритма к скорости, с которой летит ракета.

Также мозг животных обрабатывает информацию значительно медленнее, чем компьютер, поэтому возможно ускорение вычислений — а значит, еще более маленькая задержка при реакции на перемещение цели.

"Даже если алгоритм будет не очень успешен, сточки зрения общего направления разработок оружия следующего поколения он очень важен. Я бы мог сказать, что мы закончили, если бы у нас появилась "жизнеспособная" модель, которая действительно работает на принципах нейробиологии. А в целом такой тип исследований — весьма долгая работа, и нет сейчас причин форсировать работу", — отметил Шанс.

Фото:fayerwayer.com

Темы ракета проект стрекоза
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