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Автор Евгений Стриж

Царь-танк: от задумки до неудачного воплощения

Силовые структуры

Царь-танк был экстраординарным — хотя и в конечном счете неудачным — подвигом русской боевой инженерии, которая попыталась создать способную мобильную оружейную платформу, способную пересечь любую местность.

Эта идея родилась во время боевых действий Первой мировой войны (1914-1918 гг.), в ходе которой на востоке Российская империя столкнулась с силами Германской Империи и ее союзников.

Что придумали русские инженеры

Царь-танк не был боевым танком в традиционном смысле этого слова, поскольку он опирался на трехколесную конфигурацию, которая использовала два больших главных колеса, установленных впереди меньшего поворотного рулевого механизма. Передние колеса — с тяжелыми спицами, как у велосипеда, — были соединены между собой одной осью с вытянутыми рычагами, соединяющими их с основным кузовом.

Вдоль основного корпуса располагались силовая установка, топливные баки и отсеки экипажа, а также вооружение и боеприпасы. Проект был задуман Николаем Лебеденко и Александром Микулиным — поэтому его иногда называют "танком Лебеденко". Конструкторы работали над ним с 1914 по 1915 год.

Какие танки строили конкуренты

  • Типичный боевой танк Первой мировой войны в первую очередь характеризовался ромбовидными конструкциями с вооружением, удерживаемым в боковых спонсонах.
  • Потом французы ввели первый боеспособный танк с башенным вооружением — "Renault FT-17".

Обе схемы имели свою ценность на полях сражений Первой Мировой Войны и оказались полезными в 1917 года для выхода из тупика окопной войны, которая стала доминировать в Европе к концу 1914 года.

Чем отличался Царь-танк

"Царь-танк" был грандиозным отступлением от обоих этих вариантов, поскольку его основной целью было легко преодолевать неровную местность с помощью колес большого диаметра (9 метров), а задняя часть системы контролировалась с помощью колесной пары высотой всего 1,5 метра.

Каждое ведущее колесо приводилось в действие двигателем марки "Sunbeam" мощностью 250 лошадиных сил. В центре крыши располагалась главная башенная установка, огонь из которой был в значительной степени перекрыт передними колесами. Кроме того, к каждому боковому спонсону была добавлена пушка, установленная за бортом передних колес, и они также имели ограниченный угол стрельбы.

Предполагалось, что так же будут установлены пулеметы для защиты от атак пехоты, хотя было сомнительно, что Царь-танк когда-либо будет выставлен без поддержки броневиков или сопровождающих танков.

Финал проекта: слишком много проблем

Недостатки царского танка были быстро выявлены в ходе испытаний в течение 1915 года. Несмотря на то, что передние колеса большого диаметра оказались способными преодолевать многие типы местности, задняя секция делала танк очень хрупким. На задние колеса давил такой вес, что они просто тонули в грунте.

Масса проблем машины и политическая нестабильность, возникшая в результате русской революции, привели к тому, что никаких дополнительных усилий по ее доработке не предпринималось вплоть до окончания войны в 1923 году.

Но даже тогда "царский танк" был не восстановлен для дополнительных испытаний, а просто сдан на металлолом.

 

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