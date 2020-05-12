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Автор Евгений Стриж

Do-335: истребитель-неудачник

Силовые структуры

Можно бесконечно сожалеть о том, что данный самолет был произведен лишь небольшой партией и так и не принял участия в боевых действиях. Ведь в отличие от конкурентов, "Do-335" имел все шансы стать одним из лучших истребителей с поршневым двигателем, если бы удалось избавиться от всех технических проблем, преследовавших эту машину с самого начала ее разработки.

"Папа" нового самолета: известен и уважаем

Для начала стоит рассказать об изобретателе — Клоде Дорнье.

В период между двух мировых войн он специализировался на производстве "летающих лодок", среди которых одной из самых успешных была "Dornier Do. J Wal". Не стоит забывать и о "Dornier Do. X", гигантской "летающей лодке", которая в свое время установила множество рекордов, и, несмотря на то, что она преподносилась как гражданская модель, на самом деле была разработана под военные задачи, а именно — как разведывательный или противолодочный самолет, способный нести внушительную бомбовую или торпедную нагрузку.

На обоих этих самолетах винтомоторные группы были собраны попарно, что одновременно уменьшало занятое место на крыле и уменьшало лобовое сопротивление самолета.

Помимо этих самолетов, у Дорнье было множество других проектов, поэтому в компоновке самолетов он, что называется, собаку съел.

Гениальная идея: Дорнье "переворачивает" авиацию

Когда в воздухе запахло новой мировой войной, Дорнье подсуетился и уже в 1937 создал году схему самолета, по которой позже будет построен "Do-335". По задумке, в фюзеляже был расположен двигатель, два винта — толкающий и тянущий, а между ними — кабина пилота.

Теоретические расчеты показывали, что данный самолет мог развивать такую скорость, которая традиционным двухмоторным истребителям и не снилась, поскольку, как говорилось выше, у такой схемы было значительно снижено аэродинамическое сопротивление. Но в 1940 году Герман Гёринг приказал заморозить все проекты, которые не могли быть закончены в течение одного года, так как считал, что со всеми задачами справятся существующие на тот момент самолеты, а значит не нужно отвлекать ресурсы от их производства.

Только к весне 1942 года, когда над Третьим Рейхом нависла угроза высадки американцев и британцев на побережье Франции, командование затребовало у инженеров так называемые "шнелльбомберы", то есть быстрые бомбардировщики, которые, пользуясь своим превосходством в скорости, могли потопить американские и британские суда еще до того, как они доберутся до берега. К тому времени надежды на обычные бомбардировщики таяли на глазах, так как превосходство в воздухе медленно, но верно переходило в руки антигитлеровской коалиции.

Как немцы "шнелльбомберы" заказывали

В результате самые быстрые самолеты, имевшиеся на тот момент у Рейха, стали переделывать под "шнелльбомберы". В частности, "под нож" пошли реактивный истребитель Мессершмитта и реактивный разведчик Арадо. Но поскольку никто не мог дать гарантию, что реактивные двигатели будут доведены до ума в короткие сроки, требовался запасной вариант на поршневых двигателях.

В объявленном конкурсе победил самолет Клода Дорнье. Вроде бы дорога для "Do-335" была наконец открыта — но появился Вилли Мессершмитт, который в конкурсе не участвовал.

Пользуясь доверием Гитлера, он получил время на разработку своего собранного наспех прототипа "Bf.109Z Zwilling". Прототип успели построить, но прямо перед началом испытаний его очень удачно разбомбили союзники, чем спасли Мессершмитта от неминуемого позора.

После этого Мессершмит уже в 1943 году предоставил свой обновленный проект, компоновку которого "позаимствовал" у Клода Дорнье, так как собственных наработок по подобной компоновки у него не было. Но пока шли разбирательства, чей же проект был первым, часы судного дня тикали, и сдвинуть дело с мертвой точки удалось только тогда, когда Дорнье обратился лично к Эрхарду Мильху.

Однако то был уже 1944 год, ресурсов на доводку принципиально нового летательного средства у Третьего Рейха не было. До конца войны "Do.335" различных модификаций было выпущено всего около 40 штук. Очень перспективный проект так и не смог стать массовым.

Фото:royalscale.ru

 

 

Темы самолет клоде дорнье вилли мессершмитт
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