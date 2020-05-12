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Автор Евгений Стриж

Как превратить топливный танкер в авианосец: история "Дзуйхо"

Силовые структуры

Из-за нехватки авианесущих военных кораблей во время Второй мировой войны власти Императорского японского флота сосредоточились на идее преобразования существующих корпусов кораблей в корпуса вспомогательных авианосцев.

Целесообразность данного поступка доказывала удачная переделка высокоскоростных дизельных нефтяных танкеров класса "Цуригидзаки" в плавбазы подводных лодок, которые были отобраны для преобразования в 1940 году.

Идея удачна, воплощение — не очень

Первые корабли проекта корабли были частью инициативы 1934 года, призывающей к усовершенствования дополнительных судов для расширения флота.

"Цуригидзаки" был ведущим кораблем класса и был принят на вооружение в начале 1939 года. Систершип, "Такасаки", не был закончен и стоял в доке до 1940 года, и в январе недостроенный корпус "Такасаки" был окончательно разобран, поскольку было решено достроить его в качестве легкого авианосца. Он и получил название "Дзуйхо".

Схема дизельной силовой установки была изменена в пользу котлоагрегата, работающего на паровой турбине, что сразу же улучшило ходовые качества. А вот корпус не стали особо переделывать — большая часть "линий" корабля была сохранена как есть, хотя была добавлена полетная палуба.

Также на корабле был установлен ангар примерно на 30 самолетов, а перемещение из него на палубу осуществлялось с помощью двух лифтов, не забыли и катапульты для ускоренного запуска. Все эти новшества привели к ключевой проблеме новинки — корабль не был укомплектован нормальной броней, потому что с учетом ее веса просто утонул бы.

  • Мощность от 4 котельных агрегатов активировала 2 зубчатых паровых турбины и составляла 52 000 лошадиных сил.
  • Максимальная скорость составляла 28 узлов, а дальность похода — 7800 морских миль.
  • Водоизмещение составляло 13 950 тонн, а экипаж насчитывал 785 человек личного состава.

Боевой путь "Дзуйхо"

Всего лишь через год "Дзуйхо" был готов к эксплуатации: официально его ввели в строй 27 декабря 1940 года. Корабль присоединился к объединенному флоту в январе 1941 года, и первая крупная операция с его участием произошла на Филиппинах.

В июне 1942 года "Дзуйхо" в составе сил поддержки сопровождал флот при штурме острова Мидуэй. Данный штурм стал для японского флота разгромным — суммарно было потеряно 4 авианосца. Однако "Дзуйхо" повезло остаться на плаву — но это была последняя удача судна.

В октябре того же года "Дзуйхо" участовал в битве у островов Санта-Крус, в которой Императорскому флоту удалось одержать лишь тактическую победу над американцами. Во время этого сражения корабль получил американскую бомбу прямо на летную палубу. "Дзуйхо" удалось доплыть до базы, но долгий капремонт позволил ему лишь в 1944 году вернуться в строй.

И к сожалению, вернуться кораблю дали буквально "на минутку": во время битвы в заливе Лейте (23-26 октября 1944 года) "Дзуйхо" был сильно поврежден боевыми самолетами США в ходе сражения у мыса Энгано. Два прямых попадания не позволили экипажу спасти судно — около шести часов моряки героически держали его на плаву, прежде чем попали под еще одну американскую атаку. После нее спасли лишь 215 человек из 785.

Фото:twitter.com

 

Темы авианесущие военные корабли
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