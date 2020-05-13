Flammenwerfer 35 - оружие садистов

Все крупные державы во время Второй мировой войны применяли переносные огнеметы.

В частности, немцы разработали и приняли на вооружение "Flammenwerfer 35" еще в 1935 году — именно из этого проекта выросло оружие, которое даже на фоне других огнеметов кажется по-настоящему "садистским".

Простота и надежность: начало эволюции

"Flammenwerfer 35" был эволюцией огнемета, основанной на системе еще Первой мировой войны: с ней немецкая армия "дебютировала" против французов в 1914 году.

Конструкция серии (сокращённо мы будем называет ее "FmW 35") включала в себя два цилиндра: в одном был сжатый газообразный азот, а в другом — горючая смесь. Именно азот выталкивал смесь через "линию" — минимум деталей и максимум эффективности.

Показав практичность (теперь с огнеметом мог работать всего 1 человек) в испытаниях и ранних стадиях войны, система далее начала подвергаться критике.

Но поскольку огнеметы были одним из главных психологических инструментов войны, так что проект продолжили.

В 1941 году немцы открыли Восточный фронт, атаковав СССР. И к этому моменту "Flammenwerfer 35" уже успели заменить новинкой — "Flammenwerfer 41", ставшей логичным продолжением серии. "FmW 41" сохранил двухцилиндровую компоновку, разве что пришлось ввести поджиг на пиропатронах из-за слишком суровых зим.

Новая система зажигания оказалась более надежной при низких рабочих температурах и обеспечивала более простое обслуживание.

Почему огнеметы овеяны дурной славой

Как и в случае с любым боевым огнеметом, оператор мог вести прямой огонь по цели / области или "выгибать" поток, чтобы атаковать по навесной траектории.

Незащищенные укрепления сгорали буквально за пару минут, особенно хорошо огнеметчики проявляли себя при штурме дотов.

Смерть от горючей смести была очень мучительной, и именно жестокость расправ над обороняющимися солдатами в условиях замкнутых пространств и стала для "Flammenwerfer 35" причиной, по которой его считали слишком жестким оружием даже некоторые чины Рейха.

"FmW 41" был задействован во всех крупных немецко-советских сражениях на Восточном фронте, использовался до конца войны в 1945 году. Производство шло до мая 1945 года.

Со временем появился еще один, хотя и менее заметный вариант: модель десантника, известная как "Einstoss Flammenwerfer Tragbar". Одним полуторасекундным залпом это оружие могло выстреливать огнем на расстояние до 30 метров, обеспечивая легкую пехоту специализированным оружием.

Производство этого варианта было крайне ограниченным, поскольку ценность десанта для немцев в условиях отступления неизменно становилась ниже.

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