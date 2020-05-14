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Автор Евгений Стриж

Советский экраноплан "Лунь": нелегкий путь уникального проекта

Силовые структуры

Одной из наиболее интересных "самолетных" разработок времен Холодной войны стал массивный советский экраноплан "Лунь", своего рода "летающая лодка", спроектированная с использованием турбореактивных двигателей, физики наземного аэродинамического эффекта и похожего на лодку корпуса планера.

Замысел состоял в том, чтобы создать морской транспортный корабль для советского флота, вооруженный противокорабельными ракетами и пушками, дабы противостоять угрозе вмешательства западного надводного флота. Также считалось, что за счет скорости "Лунь" сможет эффективно уничтожать авианосцы.

Одинокий "Лунь": характеристики и особенности

"Лунь" поступил на вооружение в 1987 году, как раз перед распадом СССР, и был построен всего в одном экземпляре.

Службу аппарат нес на Черноморском флоте, конструктором является Ростислав Евгеньевич Алексеев.

Эффект, называемый аэродинамическим экраном, позволил Алексееву использовать присущую крылатому планеру реакцию с естественно возникающими силами, находящимися вблизи поверхности Земли.

По сути, самолет был спроектирован так, чтобы лететь на небольшой высоте от поверхности, как корабль на воздушной подушке, но с сохранением возможности набора и больших высот. Аэродинамический экран позволяет самолету испытывать меньшее лобовое сопротивление и, теоретически, обеспечивает большую эффективность при полете.

Внешне Лунь представлял собой смесь лодки и самолета. Было установлено не менее 8 турбореактивных двигателей серии "НК-87", расположенных вдоль носовой части фюзеляжа сразу за кабиной пилота в виде двух групп по четыре двигателя в каждой.

Двигатели обеспечивали тягу 13 000 кг/с каждый, двигая "Лунь" со скоростью около 500 км/ч в режиме "над водой". Оперативная дальность полета составляла 1000 морских миль, экипаж состоял из пятнадцати человек. На носу располагался поисково-радарный комплекс. Длина "Луня" составляла 83 метра, высота — 19 метров.

Как планировали вооружать "Луней", и что с ними стало

В основу вооружения новинок были положены ракеты "ПУ ПКР 3М-80" "Москит", установленные на шести пусковых установках, расположенных под углом к фюзеляжу в фиксированных положениях рядно в трех парах. Также экипаж мог также задействовать две 23-мм орудийные башни.

Помимо единственного "МД-160", в какой-то момент заложили и второй экраноплан серии, который хотели использовать в качестве мобильного полевого госпиталя для флота (проект известен как "Спасатель"). И хотя самолет был практически готов, в строй его не ввели.

На текущий момент один "Лунь" сохранен как экспонат музейного комплекса в парке "Патриот" города Дербент, а еще один переделывается под пожарно-спасательный самолет (данные 2019 года).

И хотя серия оказалась малочисленной, наработки инженеров не пропали даром — и вполне возможно, в будущем станут основой новой техники, аналогичной "Луням".

Фото:stalkers.info

 

 

Темы экраноплан турбореактивный двигатель ростислав евгеньевич алексеев
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