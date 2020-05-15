Потеря одной фабрики по производству пленки лишила Третий Рейх самолета

Начать историю этого немецкого самолета стоит с конца 30-х годов XX века, когда немецкое авиационное командование весьма самонадеянно считало тяжелые истребители ненужным классом техники.

Ведь все противники лягут под колеса машины "Блицкрига", а над теми, кто по каким-то причинам устоял, Люфтваффе хватит сил завоевать полное господство и без такой техники.

Цитата Германа Гёринга: немцы расслабились

Известна цитата Германа Гёринга, который утверждал, что "ни одна бомба не упадет на территорию Германии".

Однако, как всем нам известно, его предсказание не сбылось, хотя на начало войны для Германии все было не так уж плохо.

Хотя покорить Великобританию с наскока не удалось, а бомбежки Лондона и других городов не только не сломили дух, но и еще больше их разозлили противников, ответные бомбардировочные рейды были неэффективными. Нужна была тактика, техника и умение ее использовать, а на начало войны у Британской бомбардировочной авиации со всем вышеперечисленным дела обстояли весьма плохо.

Но даже от этих атак немцам необходимо было чем-то защищаться. И для этого начали модифицировать существующие средние бомбардировщики в тяжелые истребители.

Суть этих усовершенствований была понятна:

побольше вооружения, побольше боекомплекта и увеличенное время в воздухе с одной заправки.

Такими средствами без существенных проблем Люфтваффе обходилось вплоть до ночи с 30 на 31 мая 1942 года.

"Ночь генерала Харриса": немцы задумались

К тому времени британцы сумели сильно прогрессировать и обзавелись новыми тяжелыми четырехмоторными бомбардировщиками, а также новым радионавигационным оборудованием, которое позволяло более точно выводить на цель большие группы бомбардировщиков.

В ту самую ночь с 30 на 31 мая генерал Харрис, на тот момент — командующий ВВС Великобритании — вывел на цель (Дрезден) более чем тысячу бомбардировщиков.

Суть замысла была проста — никакая ПВО не смогла бы справиться с такой армадой самолетов.

Результаты операции превзошли все ожидания: было разрушено около 20 тысяч домов и 1/5 населения 700-тысячного города пришлось его покинуть. При этом британцы потеряли всего 43 самолета, из которых истребителями было сбито 4. После такого сокрушительного поражения командование немцев все же решило посмотреть, какие варианты решения данной проблемы есть в наличии.

И чья-то светлая голова предложила сделать нормальный тяжелый истребитель.

"Дерево, фанера, пушки": немцы ответили

Задание получили три фирмы.

Фирма "Юнкерс" разработала "Ju-388", который был крупноват, тяжеловат и соответственно для него требовались более мощные двигатели, чем промышленность могла поставить. Фирма "Хейнкель" разработала "He 219 Uhu". Это был достаточно удачный самолет, однако Эрхард Мильх по каким-то причинам не любил Эрнста Хейнкеля и всюду ставил тому палки в колеса. А третьим кандидатом был, собственно, "Focke-Wulf Ta.154A-1", который разрабатывался под впечатлением от британских "Moskito", в честь чего и получил свое неофициальное прозвище. В связи с этим было решено по максимуму использовать в конструкции дерево и фанеру. И хотя это создавало определенные сложности, экономия ресурсов была важней.

У немецких авиастроителей перед британцами было одно неоспоримое преимущество — пленка "Tego", которая производилась на единственной фабрике во всей Германии. Эта пленка позволяла делать фанеру любой необходимой толщины без всех проблем, присущих производству фанеры при помощи клея.

И вот летом 1943 года прототип "Ta.154" обошел по всем летным характеристикам обошел прототип "He 219". Однако стоит учесть, что "Ta.154" испытывался без вооружения и радара, что не помешало Мильху принять его на дальнейшую доработку. И несмотря на все сложности при доработке до серийной модели, весной 1944 года Эрхард Мильх останавливает производство "He 219" и начинает производство "Ta.154A-1".

Второй серийный самолет — комом: немцы удивились

И, казалось бы, вот он, идеальный тяжелый истребитель для Третьего Рейха, изготовленный из недефицитных материалов. Однако 28 июня 1944 года второй серийный самолет развалился прямо в воздухе, из-за чего ключевой конструктор проекта Курт Танк был отправлен под трибунал.

В ходе разбирательства выяснилось, что Танк тут ни при чем, а виноваты, как ни странно, британцы, которые еще в феврале 1943 года уничтожили ту самую уникальную фабрику, производящую ту самую уникальную пленку. А так как прототипов было построено очень много (порядка 30 штук), на них ушли все старые запасы пленки.

Хотя альтернативу нашли достаточно быстро (в виде клея), оказалось, что клей со временем выделяет кислоту, из-за чего самолеты и разваливаются прямо в воздухе. Так же не самым лучшим решением было производство самолетов в Польше. По вполне понятным причинам поляки не горели желанием крепить оборону Третьего Рейха и вредили, как только могли.

Стоит заметить, что из-за спешных испытаний "Ta.154A-1" имел еще и очень много проблем с конструкцией и к началу производства не успел избавиться от всех "детских болячек", а в полностью снаряженном виде не мог соревноваться с британским "Moskito". Все это довольно понятно объясняет, почему с серийным производством "Ta.154A-1" у Третьего Рейха не задалось.

А уже с ноября 1944 года немцы решили прекратить производство всех двухмоторных истребителей и сконцентрироваться на одномоторных перехватчиках.

Фото:eberlemodel.blogspot.com