Однозарядный пистолет за 100 долларов

Корпорация "Altor" (расположена в Аризоне, США) придумала и запатентовала весьма оригинальный однозарядный пистолет — "ALTOR Pistol 9 mm Single Shot Handgun". Он напоминает "потомка" охотничьего ружья ЦРУ.

Концепция однозарядного пистолета (дерринджера) одна из самых старых — известна со времен XV века, и потому интересно посмотреть, как современные покупатели воспримут представленный пистолет. Что же им предлагают?

Характеристики и концепция

Концепция "ALTOR Pistol 9 mm Single Shot Handgun" — заряжающийся с казенной части пистолет со съемной секцией ствола и простой ударной системой "два в одном", установленной в базовом корпусе нейлоновой рукоятки.

Пистолет доступен в двух вариантах, ".380 ACP" и "9mm Luger", обе версии имеют только шесть частей:

рукоятка с поперечным предохранителем из полимера;

ствольная коробка;

штифт, фиксирующий ствольную коробку внутри рукоятки;

ствол;

узел бойка;

пружина бойка.

Рукоять выполнена из армированного полимерного "Нейлона 6" (Nylon 6), а металлические компоненты — из нержавейки. Пистолет весит всего 284 грамма, а габариты приятно радуют: длина — 16,5 сантиметра, высота -8,8 сантиметра, толщина — 2,5 сантиметра.

Возможности и применение

Продавать "ALTOR Pistol 9 mm Single Shot Handgun" планируют, видимо, как "оружие внезапной атаки", поскольку дизайн навевает мысли скорее о небольшой аккумуляторной дрели, чем об оружии.

Перезарядка пистолета осуществляется оригинально: нужно провернуть ствол, затем вытянуть его наружу и вручную вытащить гильзу. После этого можно вставить новый патрон и "закрутить" ствол назад до фиксации.

Стрельба из этого пистолета — немного необычный процесс:

вы начинаете нажимать на спусковой крючок, и в какой-то момент он выскальзывает из-под вашего пальца и "прыгает" вперед.

Причина заключается в том, что в пистолете нет шептала, поэтому, когда вы нажимаете на курок, вы оттягиваете ударник назад, а затем он выскальзывает.

Этот пистолет может быть забавен для плинкинга (стрельба по мишеням вроде банок, чаще всего — развлекательная), но использовать его в качестве огнестрельного оружия самообороны (так как оружие таковым и позиционируется) определенно не стоит, отмечают специалисты. Один патрон — это слишком мало, а перезарядка очень долгая.

Однако дешевизна "ALTOR Pistol 9 mm Single Shot Handgun" (около 100 долларов за штуку) и возможность скрытого ношения делают его неплохой частью "комплектов самообороны", если у покупателя уже есть шокер или газовый баллон. Да и выглядит он весьма необычно — а то, что выстрел всего один и перезарядка весьма долгая, оппонент может и не знать.

Фото:allegroexpress.ru