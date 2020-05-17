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Автор Евгений Стриж

Умная бомба Второй мировой

Силовые структуры

Еще во время гражданской войны в Испании немецкие военные заметили, что прицельная бомбардировка вражеский кораблей (особенно если они находились в движении) — крайне непростая задача.

Особенно тяжело было пилотам бомбардировщиков. В то время налеты большей частью напоминали работу пилотов-камикадзе, нежели четко спланированное бомбометание:

  • плотный зенитный огонь мешал точно попасть в цель.

А набор высоты не помогал решить проблему: в те времена нормой считался промах с высоты 3-4 км даже по зданиям, не говоря уже о кораблях.

Известны случаи, когда при бомбометании с высоты около 10 километров бомбардировщики промазывали даже по городам. И если при массированных налетах такая "точность" была простительной, но высылать сотню самолетов чтобы потопить один-два корабля было нецелесообразно.

Проект "Fritz": бомба или ракета без двигателя?

Исходя из этих соображений было решено изобрести бомбу с корректируемой траекторией полета.

  • За основу была взята "PC 1400", имевшая неофициальное название "Fritz".
  • В ее хвостовой части были установлены рули и стабилизаторы, в целом по конструкции схожие с самолетными аналогами.

Оператор, находящийся в бомбардировщике, мог управлять рулем высоты и рулем направления посредством радиосвязи. А аналогом элеронов бомба управляла сама, при помощью встроенного гироскопа. Это было сделано для того, чтобы бомба могла сохранять ровное положение и предсказуемо отзываться на команды управления оператора.

По своему строению данная бомба более походила на ракету, нежели на бомбу, однако двигателя у нее не было. На том месте, где он расположен у ракет, было размещено несколько шашек с трассирующим составом, что позволяло оператору точнее определять положение бомбы и направление ее полета. Благодаря увеличенной массе и скорости, набираемой при падении, а также продуманно заостренного носа, данная бомба была способна пробить до 130 мм брони.

Применение и результаты: не хватило времени

В начале 1942 года экспериментальную бомбу, названную "Fritz-X" доставили на полигон в Пенемюнде, а после перевезли в Италию. Испытания показали, что разброс новинки не превышает 26 метров, и в 1943 году эта "чудо-бомба" бала принята на вооружение.

Самым известным эпизодом применения данных бомб стала атака на испанскую эскадру, следовавшую на Мальту для сдачи союзникам. В результате налета пострадало два линкора — "Италия" и "Рома". Линкор "Италия" пережил одно прямое попадание и один близкий разрыв, а "Рома", получив два прямых попадания, пошел ко дну.

Всего было произведено 1386 единиц "Fritz-X", из которых использовали в боевых действиях 108.

Произошло это из-за перелома в военных действиях — теперь приходилось скорее отступать, чем заниматься бомбометанием, так что новинка оказалась просто не нужна.

Фото:ru.qwe.wiki

 

 

Темы умная бомба бомбардировщик прицельная бомбарди﻿ровка
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