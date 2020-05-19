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Автор Евгений Стриж

На новейших авианосцах США проблемы с санузлами

Силовые структуры

Туалеты на двух новейших авианосцах Америки, "USS Bush" и "USS Ford", постоянно засоряются, и единственный способ провести дренаж труб — использовать специальный (чрезвычайно дорогой) раствор кислоты.

Как вышло так, что на новейших кораблях появилась настолько курьезная проблема?

"Мы строили, строили…"

Сантехническая система, смонтированная на авианосцах, аналогична таковой на авиалайнерах. Военно-морской флот должен регулярно обслуживать эту систему кислотой, которая стоит 400 000 долларов за один "подход".

Проблема, о которой впервые сообщило издание "Bloomberg", упоминается в отчете Управления общей ответственности ("GAO") о расходах на содержание судов ВМС. В отчете "GAO" говорится, что военно-морской флот использовал совершенно новую систему туалетов и канализации для "USS George HW Bush" и "USS Gerald R. Ford", двух новейших авианосцев, достроенных совсем недавно.

"Система похожа на ту, что используется на коммерческих самолетах, но масштабируется для экипажа из более чем 4000 человек", — отмечают репортеры "Bloomberg".

Таким образом, решение оказалось просто не рассчитанным на масштабирование, что и вызвало проблемы.

Сколько стоит чистка военных туалетов

Чтобы устранить частое засорение системы, нужно просто чаще ее прочищать. Однако такой план оказался не по карману флоту: каждый "подход" стоит 400 000 долларов, и в ВМФ затрудняются даже примерно посчитать, сколько суммарно уйдет денег, если срок службы кораблей — примерно 50 лет.

При этом СМИ отмечают, что проблемы засорения новой туалетной системы были хорошо известны еще до того, как "USS Ford" закончили строить. В 2011 году газета "Navy Times" сообщила о проблемах с туалетом на "USS Bush" (первый корабль серии), и написала, что во время тестов корабля пришлось минимум дважды очищать всю систему целиком.

В издании сообщили также о радикальных мерах: морякам приказали писать в бутылки, а затем сливать все за борт, однако в ВМФ эти данные не прокомментировали и ответили, что

"…проблемы устраняются за несколько минут. В среднем на корабле доступно примерно 94% туалетов".

Затем представители флота сами пошли в наступление — по их мнению, туалеты засоряют сами моряки, скидывая в сток мусор (включая предметы женской гигиены, продукты питания и одежду).

Но один факт им признать все же пришлось:

  • система отличается от старой тем, что перебои в работе одного туалета влияют на значительно большее число других туалетов.

"Есть проблема и поважнее"

В отчете "GAO" также упоминается более серьезная проблема с "USS Ford". Изначально планировалось, что судно будет намного дешевле своих предшественников и за 50 лет эксплуатации "съест" около 77,2 млрд. долларов, или 1,54 млрд долларов в год. Однако теперь, отмечают в издании, цифры совсем другие: 123 миллиарда долларов за тот же период, или 2,46 миллиарда долларов в год.

Если США построят все одиннадцать кораблей серии, обслуживание увеличится в общей сложности на 10 миллиардов долларов в год, что эквивалентно четырем новым эсминцам. С рабочими, к слову, туалетами.

Фото:airway.com.br

 

Темы санузлы авианосцы засор труб
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