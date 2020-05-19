Робо-танки уже на подходе?

Новый робот-танк, предназначенный для работы в качестве "ведомого", был представлен в 2019 году на ежегодной конференции Ассоциации армии США.

"Ripsaw M5", ведущий свою "родословную" от гражданского транспортного средства, был превращен в тяжеловооруженный боевой дрон, оснащенный пушкой и двумя собственными дронами.

Что интересного предлагают создатели?

История проекта

Разработанная компанией "Textron Systems", новинка основана на гусеничном транспортном средстве "Ripsaw" для одного человека. "Ripsaw" был разработан братьями Майком и Джефф Хау, которые знамениты в США благодаря их компании "Howe & Howe Tech". "Ripsaw" оснащен 600-сильным дизельным двигателем "Duramax", развивая скорость до 96 км/ч.

Армия тестировала "Ripsaw" с 2010 по 2017 год, но фактически никогда не покупала более-менее крупные их партии. Однако в октябре произошло интересное событие — компанию братьев купила британская "Textron Systems", специализирующаяся на технологических стартапах военного назначения. И год спустя уже "Textron" представила "Ripsaw" пятого поколения, "Ripsaw M5", который стал полностью "армейским".

Особенности "М5"

На "М5" установлена башня "Kongsberg MCT-30 Protector", аналогичная применяемой на БМП "Stryker Dragoon". Благодаря ей "М5" получил 30-мм пушку, эффективную в том числе против живой силы противника. Для пробития танков ее не хватает, однако для этих целей на "М5" будут ставить ракетную установку "CROWS-J", оснащенную противотанковыми ракетами "Javelin".

Из полезных "навесов" выделяются также средства поиска мин, техника для разведки ситуации (в том числе в условиях городского боя) и системы ночного видения с инфракрасными камерами на 360 градусов. Также на "М5" можно перевозить два беспилотника:

"R80D Skyraider Quadcopter", воздушный дрон, который размещается в отсеке сзади. Он позволит до 50 минут вести разведку, а также переносить грузы до 4,4 кг.

"SUGV", наземный дрон, который оснащен роботизированной рукой и умеет подниматься по лестницам. Специальная выдвижная платформа с камерами позволяет ему быть бесшумным разведчиком, давая оператору возможность манипулировать объектами.

Возможности и перспективы

Объединение "M5" с боевой машиной пехоты "Брэдли M2A3" может привести к интересным возможностям. Беспилотный "ведомый" может, например, проехать вперед, обеспечивая безопасность. Оказавшись на линии огня, "М5" может сдержать вражеские силы, пока "Брэдли" проходит по флангу. Если "Брэдли" вынужден отойти, "M5" может обеспечить прикрытие, защищая людей.

Армия, возможно, не сразу купит что-то вроде "M5", но даже одна такая машина уже сможет защитить экипаж "Брэдли" и помочь сохранить жизни солдат.

При этом в прессе отмечают, что старые версии беспилотника (под индексом "М2") без проблем можно доработать до схожих с "М5" характеристик.

Так что проект весьма перспективен — и, вполне возможно, именно из таких машин "вырастут" в конечном итоге робо-танки.

Фото:autobild.de