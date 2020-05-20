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Автор Евгений Стриж

Иран представляет новые беспилотники для уничтожения танков

Силовые структуры

Иранская армия недавно показала в своем Твиттере небольшой наземный дрон с дистанционным управлением, который может представлять большую опасность для танков и транспортных средств, в которых находятся войска.

Как Иранские военные планируют бороться с вражеской техникой, не жертвуя при этом своей?

Что умеет новинка

Беспилотный наземный автомобиль "Хейдар-1" работает просто:

  • благодаря компактности он оказывается под вражеской техникой, а затем взрывается.

Армия также продемонстрировала беспилотник, вооруженный штурмовой винтовкой, но он не показался прессе таким же опасным.

По данным портала "C4ISRNET", аккаунтом, в котором показали "Хейдар-1", управляет сухопутная армия Исламской Республики Иран, также известная как "NEZAJA".

Характеристики "Хейдар-1" пока не уточняются:

  • известно лишь, что на технике предусмотрена камера, а на версии с автоматическим оружием нет системы точного прицеливания, то есть можно вести только беглый огонь.

Конструкция, скорее всего, максимально проста, поскольку машина, по сути, "камикадзе". Именно этим такое объясняется наличие колес, а не гусениц — они дешевле.

История концепции и ее перспективы

Идея беспилотника-смертника, который мог бы уничтожать танки, не нова. Во время Второй мировой войны обе стороны конфликта использовали для этого собак, тренируя их посредством кормления под брюхом танка.

В Германии также разработали "Голиаф": небольшой "дрон" с проводной связью, который работал примерно так же, "Хейдар-1". Называли его тогда "гусеничной миной".

Союзные войска впервые столкнулись с дистанционно управляемым "Голиафом" на плацдарме Анцио в начале 1944 года, и тогда технология была признана провальной — из-за малой скорости и проводов.

Ключевая проблема техники вроде "Хейдар-1" — глушение. Американские войска уже эксплуатируют широкий спектр глушителей электромагнитного излучения, разработанных в ответ на войны в Ираке и Афганистане. И если патруль считает, что у противника есть такая техника, он одной кнопкой может вывести ее из строя.

Тем не менее, иранская военная техника, как правило, попадает в руки "региональных представителей", включая повстанцев. Так что армии Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ могут в скором будущем столкнуться с ней — так что стоит задуматься о контрмерах. Ведь будучи относительно недорогим, но потенциально мощным оружием, "Хейдар-1" идеально вписывается в концепцию "максимум урона за минимум денег".

Фото:regimage.org

Темы дрон хейдар-1 беспилотный наземный автомобиль
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