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Автор Евгений Стриж

Китай может ослепить американские спутники лазерами

Силовые структуры

Командующий Космическими силами США предупреждает, что Китай, вероятно, нацелится на американские спутники-шпионы в будущем конфликте и, скорее всего, разрабатывает лазеры, предназначенные именно для этого.

В ответ "SPACECOM" совместно с Национальным разведывательным управлением (агентством, которое управляет американским "флотом" разведывательных спутников), уже разрабатывает комплекс мер по защите орбитальной группировки.

Что сообщил генерал Рэймонд

СМИ сообщают, что генерал Джон "Джей" Рэймонд, командующий "SPACECOM", выступил с замечаниями на собрании, организованном Институтом аэрокосмических исследований им. Митчелла.

"Китай разрабатывает энергетическое оружие. Возможно, в его числе будут построены лазеры, которые смогут "ослепить" наши спутники. Речь идет о нашем "флоте" из спутников "KH-11"", — отметил военный.

Что известно о планах Китая

Спутники "KH-11" вращаются вокруг Земли на высоте примерно в 321 км. Наземный лазер предположительно может "добить" до такой высоты, однако для этого он должен быть очень мощным, поскольку на итоговую поражающую способность луча влияют погодные факторы (облака, осадки).

Поэтому, по мнению Рэймонда, Китай работает не только над лазерами, но и над спутниками, которые смогут сбивать другие спутники.

"Они также разрабатывают довольно сложные орбитальные системы, которые имеют явно двойное назначение", — сообщал прессе Рэймонд.

Такие спутники, по словам военных, изначально классифицируются как "мусорщики", то есть нужны для уничтожения скопившегося на орбитах "хлама". Для этого в них и применяют в том числе новейшие оружейные технологии.

Как реагировать и чего ждать

Опора американских военных на спутники — от спутников GPS до средств связи и шпионов — сделала неизбежным простой факт:

  • если у страны появится противник, в первую очередь он займется выводом из строя этой спутниковой сети.

В ответ в США предлагают самые разные меры:

  • придумать технологию "маскировки" спутника на орбите,
  • создать маленькие "спутники-телохранители", которые в случае угрозы ведущему спутнику примут удар на себя.

В конечном счете, наиболее эффективной защитой от "спутниковой войны" могла бы стать концепция взаимно гарантированного уничтожения. Любая страна, которая уничтожает спутники, потеряет в итоге и свои собственные, что ударит не только по военным, но и по гражданским секторам — от производств до вещательных компаний и простых людей, у которых перестанет работать связь.

И именно этот фактор пока сдерживает масштабные "спутниковые войны".

 

Темы сша китай спутники-шпионы спутниковые войны разведывательные спутники
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