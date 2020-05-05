Пандемия, запрет алкоголя и амнистия заключенных

"Локомотивами истории" называл Карл Маркс революции, потому что они враз сметают со своего пути привычные препоны. Навязанный из-за коронавируса обществу карантин также сродни революциям, поскольку меняет привычный образ жизни. А что происходит в такие времена? Выделим два момента: запрет на алкоголь и амнистия заключенным.

Революция — это запрет алкоголя и амнистия заключенных

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя на время карантина по всей территории страны. На время режима самоизоляции с 31 марта ограничили или частично запретили продажу алкоголя власти четырех регионов:

Башкирия,

Карелия,

Хакасия,

Якутия.

Из обращения на имя президента РФ:

Тюрьмы в условиях пандемии — наиболее благоприятная среда для распространения коронавируса. Многие правозащитники уже заявили об опасности нахождения там такого количества людей: в большинстве случаев, они живут в стеснённых, антисанитарных условиях, что увеличивает риск заражения.

Суть амнистии

Как полагает автор обращения, основатель правозащитного проекта Gulagu. net Владимир Осечкин, амнистия должна состоять из трех блоков:

для осужденных по экономическим статьям и преступлениям, не связанным с насилием и убийствами;

взаимодействие между СИЗО, органами прокуратуры, СК, полицией и ФСБ для изменения меры пресечения максимальному количеству подследственных, например, на домашний арест;

возможности условно-досрочного освобождения.

Критика предложения

По мнению председателя ОНК Санкт-Петербурга Александра Холодова, "это больше популистская, чем имеющая какое-то реальное значение идея".

Чтобы уберечься от коронавируса, нужна изоляция. Самая идеальная ситуация с изоляцией — это колонии или СИЗО, которые гораздо более изолированы от внешнего мира. Предположительно, если вдруг их выпустить, завтра они все не будут сидеть дома, как зайчики, что маловероятно. Трудоустроиться они не смогут. Ситуация на рынке труда сейчас не самая лучшая.

Замечание члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания можно было бы отнести к разряду "черного юмора": пусть не само-, зато надежно изолированы. Если бы не одно обстоятельство. Наша Фемида отправляет на нары не столько богатеньких обладателей загранпаспортов, массово привозящих заразу из своих вояжей, а доморощенных плутов и аферистов.

Коронавирус для богатых, а не для нищебродов

— Насколько мне известно, в настоящий момент в местах лишения свободы случаев заражения коронавирусом еще не было. По большому счету, это как бы безопасность для людей, которые там находятся. Если мы думаем об их здоровье, то им сейчас там намного безопаснее.

Александр Холодов констатирует наличие у многих заключенных всевозможного "букета заболеваний":

ВИЧ,

разные гепатиты,

туберкулез.

Помнится, как один отрицающий смертную казнь правозащитник рассказывал в студии "Правды.Ру", что приговоренные к пожизненному сроку бедолаги тихонько стенали или бились головой о стену от такой суровости наказания. Так и хотелось бросить в лицо добряку: "Гуманист, пожалейте их! Отправьте к тем, кого они лишили жизни!"

Амнистию все равно объявят ко Дню Победы

Поводом для широкой амнистии, по свидетельству питерца Холодова, могут быть лишь торжества по случаю 75-го юбилея Победы, но никак не празднование Пасхи и уж тем более не карантин из-за пандемии.

К плюсам отказа от амнистии, с точки зрения председателя ОНК Санкт-Петербурга Александра Холодова, стоит отнести:

переход сотрудников пенитенциарных заведений на казарменное положение, отказ от передач с воли, наличие защитных масок и антисептиков.

Что касается распределения средств защиты среди заключенных, об этом сам Холодов сказал весьма туманно. Да и предусмотренное безопасное расстояние в полтора-два метра, которое вольные люди обязаны соблюдать, например, в очереди в магазинах, вряд ли возможно в условиях скученной тюремной изоляции. Закупаясь в тюремных магазинах, заключенные будут способствовать их выручке. Чьи интересы в этом случае лоббирует председатель ОНК Санкт-Петербурга?

Вопрос остается открытым

На руках председателя ОНК Санкт-Петербурга Александра Холодова еще остались "козыри".

Человеку дали какой-то срок, а пострадавшие потом узнают, что его выпустили, потому что коронавирус. В России, по сравнению с Германией, очень активно применяется домашний арест. У нас несколько тысяч человек под домашним сидит, а в Германии вам одной руки хватит посчитать.

В экономически более мощной, но при этом менее населенной Германии воруют на порядки меньше. Попробуйте дать взятку полицейскому в Германии. Возможно, в этом случае вы вряд ли отделаетесь домашним арестом.

Как ни крути, но вопрос об амнистии не может быть решен так, чтобы и овцы остались целы и волки были бы сыты. Не поможет в данной ситуации ни перекрашивание овец в волков, ни надевание волками овечьей шкуры.