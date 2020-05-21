"Гремлины" в небе: летающие авианосцы армии США

Одно из ключевых агентств, связанных с военными разработками США, протестировало новую беспилотную систему "X-61A", известную как "Гремлины".

"X-61A" — это комплекс дронов, который будет устанавливаться на больших самолетах и выполнять заранее заданные миссии, а затем возвращаться в "носитель". Таким образом, из любого крупного самолета, ранее выполнявшего лишь транспортные функции, можно получить "летающий авианосец".

Как прошло тестирование

Тестирование проводили на военной базе "Dugway" в штате Юта. Дрон "X-61A" успешно взлетел со специального крепления на крыле транспортника "C-130A Hercules". Заряда дрону хватило на 1 час 41 минуту полета, однако без казусов не обошлось.

По данным Агентства перспективных исследований в области обороны (DARPA), во время выполнения программы возвращения дрон попал в зону турбулентности, которая вызвала что-то вроде "штопора" и привела к его потере.

"В целом дрон отработал работал хорошо. Тесты позволяют сказать — мы на верном пути, и в следующие наши попытки все пройдет еще лучше, — сказал Скотт Вежбановски, руководитель проекта "Гремлины". - Мы получили множество данных — характеристики самолета, точные параметры работы двигателей, разные модели полета на разных скоростях. Также мы проверили аэродинамические показатели дрона."

Каковы перспективы технологии

Проект назвали "Гремлины" в честь мифических существ, которых военнослужащие союзников обвиняли в незначительных проблемах с авиацией во время Второй мировой войны.

Придя из английского фольклора, широкое распространение в войсках союзников термин получил среди техников и летчиков в районе 1940-х в ходе Битвы за Британию.

Возможные миссии "Гремлинов" включают РЭБ (радиоэлектронную борьбу), поиск систем ПВО, ракет, наблюдение и сопровождение целей, оценку ущерба союзной техники прямо в воздухе. Также при установке на дроны взрывчатки они могут отработать и в рамках тактики "камикадзе".

Ключевой особенностью считается полностью автономная работа "роя":

"Гремлины" программируются заранее, то есть помешать их работе обычными методами РЭБ сложно.

При этом каждый дрон имеет "срок годности" в 20 полетов, что делает их достаточно недорогим и долговечным оружием.

Задание можно выдать как всей "стае", так и каждому отдельному дрону: например, часть работает как прикрытие, а часть — атакует позиции врага.

Каждый дрон может нести около 68 кг груза, что позволяет использовать их как транспортировщиков боеприпасов или другой амуниции в сложных условиях (особенно если невозможна посадка обычной техники).

Фото:neverwasmag.com