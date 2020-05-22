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Автор Евгений Стриж

Что не так с "F-35" и сколько стоит его доделать

Силовые структуры

"F-35 Joint Strike Fighter" по-прежнему страдает от 13 серьезных недостатков, в том числе дефектных орудий и точности огня. Программное обеспечение, которое используется для работы сопел, содержит около 900 ошибок. Проблема осложняется необходимостью починки почти 500 самолетов, уже стоящих в ангарах по всей стране.

Что случилось с самым перспективным американским самолетом?

Что именно не так с "F-35"

Директор Пентагона по оперативным испытаниям и оценке помимо прочих своих дел выпускает ежегодные отчеты о прогрессе (или его отсутствии) систем вооружений.

Его годовой отчет по "F-35" особенно интересен: в нем отмечается несколько проблем с самолетом, в том числе

  • 13 недостатков "категории 1", которые должен устранить производитель,
  • 873 недостатка программного обеспечения.

"F-35" — один из самых сложных "летающих компьютеров", когда-либо созданных США.

Суммарно в программах, которые помогают им управлять, содержится более 8 млн. строк кода. К проблемам с этим кодом добавляются еще и дефекты сборки: так, встроенная пушка не является точной.

Модель "F-35A" получила 25-мм пулемет, который, согласно отчету, имеет проблемы с выравниванием. В результате программа не может точно выставить прицел, потому что в каждом самолете оно оказалось своим.

Но самая тревожная проблема с "F-35" — постоянная неготовность самолетов. В 2018 году тогдашний министр обороны Джеймс Мэттис приказал американским военным достичь 80-процентной готовности самолетов "F-35" в течение одного года. Согласно отчету Пентагона, отдельные подразделения смогли достичь этой отметки, но "…ни одно не смогло её поддерживать".

Почему самолет такой "проблемный"

Почему у "F-35" так много проблем спустя десятилетие после начала производства?

Правительство США и производитель "Lockheed Martin" на раннем этапе приняли решение использовать концепцию под названием "параллелизм". Эта концепция требует раннего производства самолета до того, как дизайн будет заколочен, а ошибки устранены: так самолет может быстрее попасть в руки пилотов. Как только самолет будет окончательно завершен, старые самолеты будут приведены в соответствие с последними стандартами.

"Параллелизм" — спорная концепция, и она отлично иллюстрируется статистикой: лишь один пилот морской пехоты налетал на "F-35" более 1000 часов (напомним, за 10 лет с момента старта производства), при этом ни один из 490 "F-35", построенных к настоящему моменту, не является "завершенным", и 13 проблем "категории 1" все еще не решены.

Одной из основных проблем "параллелизма" является сложность доработки: чем больше копится готовых самолетов, тем дороже стоит их чинить, при этом каждый самолет нужно по несколько раз проверять из-за разных лет сборки, а значит, и разных "наборов" проблем. И хотя Пентагон взял на себя обязательство модернизировать парк своими силами, Конгресс все же должен выделить для этого примерно 12-40 миллиардов долларов. Хватит ли этой суммы — неизвестно никому.

Фото:twitter.com

Темы пентагон самолет f35 параллелизм
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