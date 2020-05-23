Военные тенденции и прогнозы на 2020 от аналитиков США

Даг Ливермор является солдатом спецназа Национальной гвардии, советником министра обороны и послом Фонда зеленых беретов.

В рамках своей статьи на военном портале "defenceiq.com" он рассказал, что может ожидать нас в будущих конфликтах.

Повышенное внимание к конкуренции великих держав

Наиболее заметный сдвиг в оборонных стратегиях США за последние два десятилетия зафиксирован в Стратегии национальной обороны (NDS) 2018 года. По сути, страна перешла от "Глобальной войны с террором" обратно к "Конкуренции великих держав".

В частности, новая стратегия ориентирована на Китай, Россию и, в меньшей степени, Иран и Северную Корею. Приоритетное внимание, уделяемое борьбе с повстанцами, борьбе с терроризмом и действию в относительно допустимых границах, заменяется акцентом на межгосударственную конкуренцию по всему спектру конфликтов.

Модернизация "классики"

Большая часть военной техники, которую сегодня внедряют по всему миру, берет свое начало в 1980-х и 1990-х годах. Например, новое ядерное оружие (как стратегическое, так и тактическое) является приоритетом для администрации Трампа, как являлось приоритетом и задолго до него в периоды холодной войны.

Развитие идет скорее в плане "начинки", чем в плане "концепции":

ракеты и танки становятся умнее, но часто это все те же ракеты и танки, которые придумали в прошлом веке.

Расширение сотрудничества правительств и промышленности

Сегодня как никогда актуальна потребность в расширении сотрудничества между военной и частной промышленностью. Это повысит как скорость производства, так и скорость внедрения инноваций.

Военные могут особенно выиграть от расширения сотрудничества с частным сектором в областях логистики, аддитивного производства и быстрого прототипирования, а также "управления талантами".

Многие из проблем в решении потенциальных конфликтов "высокого уровня" связаны даже не с тем, может ли страна быстро развернуть свои войска, а с тем, сможет ли она обеспечить их беспроблемную работу.

Частные компании уже произвели революцию в сфере поставок "точно в срок", и многие из уроков по управлению поставками, отгрузке и отслеживанию могут быть применены (с модификацией) для удовлетворения потребностей военного времени.

Кибербезопасность

Кибербезопасность, безусловно, станет критической проблемой обороны в 2020 году и в последующий период, поскольку все страны ищут свои способы ведения кибервойн.

В целом проблемы кибербезопасности можно разбить на две области: сбор разведывательных данных (промышленный шпионаж) и разрушение критически важной инфраструктуры.

Злоумышленники продолжают преследовать наиболее чувствительные ИТ-системы и базы данных, причем часто это не военные, а гражданские группы. Например, многие эксперты склоняются к мысли о том, что поразившие не так давно весь мир вирусы "WannaCry" и "Petya" — "утекшие" военные разработки. И даже в незавершенном виде они сумели нанести немало вреда многим странам, в том числе и США.

Фото:twitter.com