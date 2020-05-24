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Автор Евгений Стриж

Эксперт BISim: мы используем продвинутый ИИ и всю Землю

Силовые структуры

Питер Моррисон, один из генеральных директоров компании-разработчика игр "Bohemia Interactive Simulations" (BISim), рассказывает о реализме, игровых аспектах обучения, облачных технологиях и будущем солдатских тренировок.

Немного истории

"Bohemia Interactive Simulations" (BISim) — компания по разработке программного обеспечения для симуляции, которое обеспечивает тактические тренировки. Их флагманский продукт, "Virtual Battlespace 3" ("VBS"), используется в более чем 50 армиях по всему миру, предлагая реалистичные сценарии, точно воссозданные транспортные средства и оружие и совместимость с другими решениями для виртуализации.

"VBS" включает в себя коллективное обучение в центрах симуляции сражений, в которых может быть установлено до 100-200 компьютеров. Каждый солдат управляет компьютером и играет от первого лица.

Питер Моррисон, один из гендиректоров "Bohemia Interactive Simulations", рассказал о перспективах и особенностях таких программ. Предлагаем вашему вниманию перевод его интервью для портала "defenceiq.com".

Корреспондент: в вашем новом проекте доступен, без преувеличения, весь мир. Как это помогает военным?

Моррисон: мы поддерживаем всю планету рендерингом и симуляцией любых условий. Я полагаю, что возможность выбирать тип местности стала прорывом — например, ранее нужно было "строить" область заранее в специальном конструкторе, а теперь можно просто выбрать, в какой точке планеты проводить учения, и все данные загрузятся из игры.

Корреспондент: то есть ваша система умеет работать более широко — например, моделировать поведение ракет за горизонтом?

Моррисон: Да, правильно. Это позволяет получить огромное количество вариантов учений. Хотя прошлый наш проект, "VBS 3", славится симуляцией танков и пехоты, с полетными моделями в нем было не все гладко. Но мы хотели дать нашим клиентам инструменты для проработки учений с любой техникой. И концепция "цельной планеты" очень сильно в этом помогла.

Корреспондент: Но разве работа с таким большим объемом данных — не проблема для "железа"? Теперь военным понадобятся мощные компьютеры?

Моррисон: Да, для обычного компьютера проект "тяжеловат". Вот почему мы работаем в том числе с "облачными" технологиями, которые делают программу похожей на "Гугл карты". При работе с ними у вас ведь нет проблем? Не будет их и при использовании нашего симулятора.

Эта инициатива называется "Synthetic Training Environment", в рамках нее мы вместе с армейскими инженерами создадим общее для всей армии хранилище данных. Поэтому новая версия симулятора будет (по крайней мере, изначально) недоступна гражданским.

Корреспондент: означает ли "облачная" технология, что вы можете одновременно задействовать значительно больше техники и игроков?

Моррисон: Да, верно. В начале 2019 года мы показали армии США 2,5 миллиона объектов (например, техники) в рамках одной симуляции. Касательно игроков-людей — мы просто не знаем, есть ли у системы какой-то предел.

Корреспондент: В чем особенность нового проекта?

Моррисон: военные могут рассчитывать на то, что ИИ будет гораздо более реалистичным, чем-то, что они имеют сегодня в версии "VBS 3". И затем, благодаря нашей работе с "Synthetic Training Environment", мы надеемся начать использовать машинное обучение для улучшения искусственного интеллекта (ИИ).

ИИ нашего проекта сможет накапливать огромное количество данных. Например, если мы отслеживаем действия тысяч участников-людей в течение определенного периода времени, будет огромное количество данных, которые мы сможем добывать и формировать наш искусственный интеллект, который примет решение так, как принял бы его человек.

Фото:emktg.com

Темы симуляция питер моррисон программное обеспечение
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