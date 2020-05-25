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Автор Евгений Стриж

Американское "воздушное такси" внедрят военные?

Силовые структуры

ВВС США планируют приобрести парк "воздушных такси" для перевозки на короткие расстояния и выполнения прочих задач.

Ведомство хочет использовать существующие исследования и разработки в коммерческом секторе для производства беспилотного аппарата вертикального взлета и посадки (VTOL), способного перевозить летчиков и грузы на поле боя.

Что и как будут покупать

Концепция "воздушного такси", скорее всего, по данным издания "Aviation Week", уже согласована "в верхах": поиск подрядчика начали еще в феврале 2020 года.

Проект, известный как "Agility Prime", уже профинансирован, в его рамках планируется закупка и тестирование нескольких вариантов техники до 2023 года. Все это — часть реализации новой операционной концепции "Agile Combat Employment" (что дословно можно перевести как "Применение в бою максимально подвижной техники").

"Сейчас самое подходящее время, чтобы сделать летающие автомобили реальностью", — сказал Уилл Ропер, специалист ВВС по закупкам, технологиям и логистике, на брифинге с журналистами.

Как планируют использовать

Концепция "летающих такси" до недавнего времени интересовала скорее гражданский сектор:

  • компании в США, Европе и Азии разрабатывали свои прототипы, которые ускорили бы логистику и дополнили услуги каршеринга и вызова такси в городских районах с плотной застройкой и сильной загруженностью дорог.

К примеру, воздушные такси "Hyundai-Uber" уже проходят испытания, а команда "Lilium Jet" разрабатывает что-то вроде "капсульного" мини-самолета со складными крыльями.

"Так планета приближается к еще одному налогу — на полеты", — острят журналисты из США.

Тем временем ВВС переосмысливают свои планы ведения будущей войны. Распространение высокоточных ракет большой дальности, таких как китайская крылатая ракета "DH-10" и российская система баллистических ракет малой дальности "Искандер-М", означает, что в будущем очень легко будет поразить аэродромы и авиабазы.

Решение:

  • часть самолетов расквартировать на небольших гражданских базах, которых в США огромное количество.

Однако у ВВС нет такого количества техники, которое позволило бы в случае атаки быстро доставить пилотов к самолетам. Тут и придут на помощь "воздушные таксисты" — в одно такое, по словам военных, поместится от 5 до 8 летчиков, при этом дальность полета составит около 160 км при скорости в 150 км/ч.

Перед военными стоит сложная задача — по сути, нужно сначала внедрить "летающие такси" в жизнь гражданских. И если технология "приживется" — задумываться о ее применении в военных целях. Однако почти наверняка она обойдется дешевле, чем постройка вертолетов под те же задачи, что делает проект для военных Пентагона крайне выгодным мероприятием.

Фото:blog.voom.flights

 

Темы ввс сша уилл ропер бесп﻿илотный аппарат вертикального взлета
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