Южная Корея, Япония и США: "кина не будет"?

Двусторонние отношения между Японией и Южной Кореей в настоящее время являются наихудшими с тех пор, как две страны нормализовали их в 1965 году.

Распад Соглашения об общей военной информации (GSOMIA) в августе 2019 года является последней и наиболее значимой демонстрацией этого двустороннего недовольства.

Что происходит между Японией и Южной Кореей

Работа Северной Кореи над испытаниями своих ракет и продолжающийся экономический рост Китая сопровождались эскалацией напряженности в регионе, причем вероятность конфликтов в Восточном и Южно-Китайском морях достигла самого высокого уровня за последние годы. Несмотря на эти факторы, Токио и Сеул до сих пор не создали необходимую основу для стабильного партнерства из-за исторических обид и недавних торговых споров.

Не в последнюю очередь сотрудничеству мешает так называемый "спор за острова Лианкур" (на которых живет всего 50 человек). Что еще хуже — после исключения из списка предпочтительных торговых партнеров (так называемых "белых списков") 22 августа 2019 года Южная Корея объявила о своем выходе из GSOMIA — соглашения, которое было заключено еще в 2016 году.

Как влияют разногласия Токио и Сеула на дела в регионе

Прекращение действия пакта немедленно ослабляет альянс США и Южной Кореи, поскольку подрывает трехстороннее сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей.

Решение Сеула играет на руку региональным "угрозам" — Пхеньяну и Пекину — ослаблением трехстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Вашингтоном и его двумя наиболее значимыми союзниками в Тихом океане. Более того, GSOMIA "рушится" в то время, когда альянс "США-Япония-Южная Корея" необходим как никогда — хотя бы для сдерживания Северной Кореи.

При этом решать вопрос восстановления совместной работы, по сути, некому и некогда: Южная Корея и Соединенные Штаты сосредоточены на внутренних проблемах — коррупции и политике. В США скоро выборы, а Южная Корея все еще "пожинает плоды" скандала с импичментом 2017 года.

Что нужно делать Вашингтону

Текущее состояние замороженных отношений между Токио и Сеулом расстраивает политиков всех трех сторон. Эксперты сходятся во мнении, что Трампу нужно выступать посредником между Токио и Сеулом, работая "третьей стороной" ради восстановления баланса.

"Президент Трамп должен подчеркнуть, что трехстороннее сотрудничество решит ряд дипломатических проблем в отношении Северной Кореи. Далее он должен немедленно восстановить GSOMIA, поскольку без точной информации о положении дел стороны просто не смогут действовать", — сообщают эксперты.

При этом Вашингтону важно дать всем понять: он поддерживает не "адресно" Токио или Сеул, а работает над установлением именно трехсторонних отношений. Только тогда время за столом переговоров окажется плодотворным. Но хватит ли Трампу терпения на такие действия?

Фото:gizchina.com