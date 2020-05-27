Танковый лимузин за $2 тысячи в сутки

Британская компания предлагает эксклюзивную услугу для всех любителей военной тематики: поездку на "TankLimo".

По сути, "TankLimo" — это два бронетранспортера британской армии, сваренные в один ради расширения свободного места.

Получившаяся конструкция вмещает 10 человек и доставит клиентов куда угодно:

хоть на выпускной, хоть в магазин за хлебом (что в свете коронавируса, наверное, даже актуальнее).

На чем прокатят клиентов

"TankLimo" сконструирован на базе двух бронетранспортеров британской армии "FV432", которые похожи на "M113" армии США. "FV432" был разработан и построен "GKN Sankey" в количестве примерно 3000 штук, выпускался с 1963 по 1980-е. На данный момент техника считается устаревшей, однако все еще используется рядом армейских структур как транспортник поддержки.

"Склеивание" двух "FV432" в один позволило увеличить "салон" на 1,5 метра, при этом инженеры не просто сварили несколько частей двух БТР вместе, но и умудрились соединить ходовые секции в одну. В итоге ширина "лимузина" составила 2,4 метра, длина — 6,7 метра.

"Tank Limo" оснащен двухтактным 6-цилиндровым многоцелевым двигателем "Rolls-Royce K60" мощностью 240 лошадиных сил, соединенным с полуавтоматической коробкой передач "TX-200-4A". Из-за увеличенной длины и большего веса машина стала чуть менее отзывчива в поворотах, но все еще может развивать паспортные 56 км/ч.

Оружия, естественно, нет — хотя осталась оружейная башня от комплекса "FV101 Scorpion", ствол пришлось срезать, чтобы не цеплять машины и столбы на узких британских улочках.

Что входит в прокат

"TankLimo" можно арендовать примерно за $2 тысячи в сутки. При этом возможна как простая поездка, так и более веселая: по словам владельца БТР, он умеет входить в управляемый занос, то есть дрифтовать.

"Если у вас есть друзья на обычных авто, вы можете устроить конкурс по дрифту с бронетранспортером. Это незабываемое решение для любой вечеринки, особенно — для выпускного вечера", — отмечает он.

Заказать все это удовольствие, а также оценить фото- и видеоматериалы можно на официальном сайте проекта — "tanklimo.com". Кроме того, доступна и другая техника.

"Представьте, какое вы испытываете удовольствие от вождения 56-тонного танка, стрельбы из мушкета и миномета XVIII века или "плавания" на грузовике-амфибии. Все это мы рады предложить нашим клиентам! В наших силах устроить корпоратив, мальчишник, девичник, день рождения для групп от 10 до 100 человек!", — уверенно заманивают британцев владельцы проекта.

Фото:blog.mypostcard.com