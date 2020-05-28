Франция активно работает над собственными ВКС

Франция разработает спутники, вооруженные лазерным оружием, и будет использовать их против вражеских спутников, которые угрожают космическим силам страны.

Это объявление является лишь частью постепенного "сдвига" в сторону именно такого оружия:

доктрины современных войн все сильнее зависят от спутниковых группировок.

Почему Франция озаботилась этим вопросом

Французские военные отмечают, что космос в скором времени станет еще одним полем битвы.

В своем выступлении в июля 2019 года министр обороны Франции Флоренс Парли сказала:

"Если нашим спутникам угрожают, мы намерены этому помешать. В частности, мы оставляем за собой права и средства реагирования: это может подразумевать использование мощных лазеров, работающих на наших защитных спутниках. Мы будем разрабатывать энергетические лазеры — в этой области Франция, к сожалению, несколько отстала", — прокомментировала она.

Напомним, что в 2018 году Франция обвинила Россию в космическом шпионаже, заявив, что московский спутник "Луч" слишком близко подошел к франко-итальянскому спутнику военной связи "Афина-Фидус". "Афина-Фидус", скорость передачи которого составляет 3 гигабита в секунду, нужен военным для передачи оперативных данных и используется не только французскими, но и итальянскими войсками.

"Это было близко. Слишком близко. Можно было предположить, что это попытка перехвата данных с нашего коммуникационного узла. Наши союзники и противники активно военизируют космическое пространство, но мы готовы ответить на эти вызовы", — комментировала тогда Парли.

Представитель России, Мария Захарова, в своем обращении назвала претензии Парли безосновательными, присоединился к этой риторике и Дмитрий Рогозин, сообщивший в октябре 2018 года о том, что Россия не применяет свои спутники для повреждения чужих.

Дальнейшие планы: создание ВКС

Франция также планирует к 2023 году разработать патрульные нано-спутники: небольшие устройства, которые станут "ведомыми" для более крупных, выполняя чисто защитную роль. По словам Парли, новинки будут вооружены лазерным оружием.

По данным издания "DW", Франция также проведет обновление камер на уже существующих спутниках, а также в будущем создаст собственные ВКС (военно-космические силы) в составе своих ВВС. "Новая организация скорее всего будет расквартирована в Тулузе. Пока неясно, какими будут отношения между ВКС и ВВС — возможно, что в ВКС получат больше полномочий", — отмечает французская пресса.

Президент Эммануэль Маркон уже выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что новое ведомство "…послужит гарантом укрепления наших позиций в космосе" и отметив, что "…потенциал Франции в космосе — вопрос национальной безопасности".

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