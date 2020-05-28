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Автор Евгений Стриж

Коронавирус: Китай обвиняет... Америку?

Силовые структуры

Китай обвиняет Америку во вспышке коронавируса. СМИ Поднебесной предположили, что США были ответственны за "старт" эпидемии, которая в итоге нанесла огромный ущерб по всему миру.

Примерно то же самое произошло во время эпидемии атипичной пневмонии, что привело к волне "теорий заговора" на китайских сайтах и в соцсетях — все писали, что это не что иное, как разработка ЦРУ.

С чего началась "атака"

В конце января китайский военный веб-сайт "Xilu", принадлежащий министерству обороны Китая, предоставил статью, в которой обвинил США в разработке коронавируса.

По данным экспертов "Xilu", вирус был ввезен в Ухань американскими военнослужащими, участвующими в Всемирных военных играх в октябре 2019 года. В отчете утверждалось, что "плохое выступление американских спортсменов" была свидетельством того, что они на самом деле были не спортсменами, а "биологическим оружием".

При этом Пекин до сих пор ограничивает данные о коронавирусе и его последствиях: так, в сведениях отказали представителям "The Washington Post", "The New York Times" и "The Wall Street Journal". Также китайское правительство сместило или уволило местных редакторов, ответственных за предоставление данных в иностранные новостные службы.

Как она ведется сейчас

Китайская пресса широко освещает распространение коронавируса по всему миру, указывая на неспособность других стран сдерживать вирус (в частности в Италии и Испании). При этом практически все китайские журналисты продолжают подчеркивать иностранное происхождение вируса.

В итоге большинство западных репортеров пришли к простому выводу: это широко распространенная кампания, направленная на то, чтобы свалить вину с Китая на других, в частности — на США.

Работа ведется большая: у Пекина есть огромный штат "цензоров", которые быстро удаляют комментарии, не совпадающие с позицией правительства. А комментарии касательно "теории заговора" и вины США наоборот, "берегут".

Также китайские СМИ поспешили обозначить принципиальный факт: называть коронавирус "китайским вирусом" или "гриппом из Ухани" — это расизм и ксенофобия. Этот "фокус", к слову, нашел некоторую поддержку таблоидов в США, поскольку темы для Штатов актуальные.

Перспективы: возможно ли объединение усилий?

"COVID-19" практически с самого "старта" стал очередным ходом в геополитической войне между Китаем и США. Обе страны стремятся найти лекарство, но не забывают и о политике.

Так, Пекин запретил экспорт в США важных предметов медицинского назначения (в том числе масок для лица, мазков для тестирования, дезинфицирующего средства для рук и хирургических халатов). Маски, производимые под индексом "N-95" (самые популярные в мире), сейчас "зарезервированы только под внутренние продажи.

Штаты в долгу не остались — в марте 2020 года Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что "…остановить вирус было бы легче, знай мы о ситуации сразу. К сожалению, Китай не спешил делиться этими данными. Утаивание их способствовало возникновению пандемии".

Америка считает, что виноват Китай, Китай — что виновата Америка. Однако кто бы ни был виноват — пандемия уже нанесла огромный урон экономикам практически всех стран, и без совместной работы этот урон не нивелировать. Будем надеяться, что страны если и не перестанут обвинять друг друга, то хотя бы повременят с очередными "пакетами санкций".

Фото:twitter.com

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