Самолеты "Зоны 51": реальная техника

"Зона 51" — военная база, известная во всем мире в связи с "испытанием НЛО". Именно там, по мнению общественности, правительство США воплощало в жизнь инопланетные технологии, пытаясь применить их на существующей технике.

И хотя никаких доказательств этого так и не было найдено, на базе все же действительно проходили испытания некоторых самолетов. Именно о них — в нашей статье.

"U-2 Dragon Lady"

Первым секретным самолетом, который подвергся дозработке в "Зоне 51", был самолет-шпион "U-2". Он поднялся в небо 1 августа 1955 года как раз на этой базе, причем, по словам пилота, практически случайно.

"Мы проводили тесты скоростного руления, благо база по сути — бывшее дно огромного озера. Я выполнял программу и внезапно оказался в воздухе", — вспоминает Тони Левьер, летчик-испытатель.

"SR-71 Blackbird"

Развитие Советским Союзом высокоточных ракет класса "земля-воздух" сделало медленный "U-2" уязвимым. В ответ легендарный авиаконструктор Кларенс "Келли" Джонсон разработал высокоскоростной разведывательный самолет "SR-71", предназначенный для того, чтобы "обогнать" противовоздушную оборону противника.

Максимальная скорость "SR-71" составляла 3,3 Маха, или 1362 км/ч. После более чем двух десятилетий службы ВВС приостановили полеты "SR-71" в 1989 году, полностью закрыв эту программу в 1990-х годах.

"F-16 Fighting Falcon"

Одномоторный истребитель "F-16" является самым массовым истребителем в истории американских ВВС. Несколько "F-16" базируются и на территории "Зоны 51" — эти самолеты сегодня используются как тестовые для отработки программ борьбы с российскими истребителями, а также как авиация сопровождения.

"Sukhoi Su-27 Flanker"

В течение десятилетий ключевой целью разведки ВВС США было воссоздание советских самолетов. И результаты этой работы были замечены как раз на "Зоне 51", где уникальные самолеты работали в составе 413-й испытательной эскадрильи, более известной как "Красные орлы".

В состав эскадрильи входили истребители "МиГ" и "Сухой", приобретенные у зарубежных союзников, а также воссозданные по утекшим данным аналоги. Хотя первоначально программа делалась в период "Холодной войны", испытания идут до сих пор: в сентябре 2017 года самолет "Су-27 "Фланкер"", пилотируемый офицером ВВС США, потерпел крушение.

"Tacit Blue"

Исследовательский самолет-невидимка от компании "Northrop" (производитель бомбардировщика "B-2") был создан как тестовый для отработки форм корпуса. По сравнению с "огранкой" "F-117A", "Tacit Blue" выделялся гладкими, плавными формами, которые заканчивались острыми краями.

Самолет помогал исследовать технологию "стелс", а также в целом развивать концепцию малозаметных перехватчиков. К сожалению, "Tacit Blue" остался лишь тестовой моделью и в производство не пошел.

Фото:deankmiller.com