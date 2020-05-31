Пентагон успешно испытал гиперзвуковой носитель

Министерство обороны США 20 марта сообщило, что американские военные успешно провели летные испытания новой гиперзвуковой платформы, в будущем планируемой к применению в том числе в военных целях.

Новинка является совместной разработкой армейских и флотских инженеров страны и известна под индексом "C-HGB". Что о ней известно?

Что известно об испытаниях

Носитель "Common-Hypersonic Glide Body", или "C-HGB", успешно стартовал с базы на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи (Гавайи).

Носитель представляет собой универсальную платформу, которая создана на базе проекта 20111 года "Advanced Hypersonic Weapon". Официально известная скорость полета — примерно 5 махов (6 120 км/ч). Проектирование и изготовление осуществляется силами компании "Dynetics Technical Solutions (DTS)", известной по активной работе с научно-техническими новинками для армии США. Сумма контракта, известная СМИ — около 352 млн. долларов.

Министерство обороны, по данным СМИ, ходом разработки довольно. "Событие — важная веха в нашем пути к гиперзвуковому оружию. Мы планируем начать применение такого оружия к середине 2020-х годов", — отметил источник в ведомстве.

Перспективы новинки: мы ответим "Авангардом"?

"C-HGB" является пока только экспериментальной платформой, то есть тип носимой боеголовки еще под вопросом. Однако известно, что в числе планируемых вариантов разработки — отделяемая боевая часть, поскольку на скорости в 6 120 км/ч довольно трудно произвести донаводку или корректировку.

Исследования гиперзвукового оружия для Штатов имеют огромное значение, поскольку продвигаются быстрее, чем исследования систем противостояния ему. Грубо говоря — на текущий момент системы ПВО не предназначены для уничтожения подобных ракет.

"Гиперзвуковое оружие дает военному истребителю возможность поражать цели на расстоянии сотен и даже тысяч километров в считанные минуты, при этом минуя защиту вражеских систем ПВО. Это ключевой вопрос для конкуренции Штатов с Китаем и Россией", — отмечают военные эксперты. "В рамках мартовских тестов мы утвердили конструкцию и готовы перейти к следующему этапу, направленному на ее унификацию. Ракету можно будет запускать и с самолета, и с корабля, и даже с земли", — подчеркивает Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем ВМС. По данным специалиста, версия ракеты для подлодок ожидается к 2024 году.

Между тем, издание "Business Insider" отмечает, что у России уже есть схожие системы, которые развивают более 27 Махов. Речь, скорее всего, идет о проектной ракете "Авангард", а также доработке ракет проектов "Кинжал" и "Циркон".

При этом специалисты отмечают, что скорее всего цифра завышена — такая скорость вызывает деформацию практически любого материала, поскольку уже на 10 Махах ракета "греется" (в зависимости от высоты полета) от 4 500 до 6 000 градусов по Цельсию.

Фото:networkworld.com