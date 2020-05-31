Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Пентагон успешно испытал гиперзвуковой носитель

Силовые структуры

Министерство обороны США 20 марта сообщило, что американские военные успешно провели летные испытания новой гиперзвуковой платформы, в будущем планируемой к применению в том числе в военных целях.

Новинка является совместной разработкой армейских и флотских инженеров страны и известна под индексом "C-HGB". Что о ней известно?

Что известно об испытаниях

Носитель "Common-Hypersonic Glide Body", или "C-HGB", успешно стартовал с базы на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи (Гавайи).

Носитель представляет собой универсальную платформу, которая создана на базе проекта 20111 года "Advanced Hypersonic Weapon". Официально известная скорость полета — примерно 5 махов (6 120 км/ч). Проектирование и изготовление осуществляется силами компании "Dynetics Technical Solutions (DTS)", известной по активной работе с научно-техническими новинками для армии США. Сумма контракта, известная СМИ — около 352 млн. долларов.

Министерство обороны, по данным СМИ, ходом разработки довольно. "Событие — важная веха в нашем пути к гиперзвуковому оружию. Мы планируем начать применение такого оружия к середине 2020-х годов", — отметил источник в ведомстве.

Перспективы новинки: мы ответим "Авангардом"?

"C-HGB" является пока только экспериментальной платформой, то есть тип носимой боеголовки еще под вопросом. Однако известно, что в числе планируемых вариантов разработки — отделяемая боевая часть, поскольку на скорости в 6 120 км/ч довольно трудно произвести донаводку или корректировку.

Исследования гиперзвукового оружия для Штатов имеют огромное значение, поскольку продвигаются быстрее, чем исследования систем противостояния ему. Грубо говоря — на текущий момент системы ПВО не предназначены для уничтожения подобных ракет.

"Гиперзвуковое оружие дает военному истребителю возможность поражать цели на расстоянии сотен и даже тысяч километров в считанные минуты, при этом минуя защиту вражеских систем ПВО. Это ключевой вопрос для конкуренции Штатов с Китаем и Россией", — отмечают военные эксперты.

"В рамках мартовских тестов мы утвердили конструкцию и готовы перейти к следующему этапу, направленному на ее унификацию. Ракету можно будет запускать и с самолета, и с корабля, и даже с земли", — подчеркивает Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем ВМС. По данным специалиста, версия ракеты для подлодок ожидается к 2024 году.

Между тем, издание "Business Insider" отмечает, что у России уже есть схожие системы, которые развивают более 27 Махов. Речь, скорее всего, идет о проектной ракете "Авангард", а также доработке ракет проектов "Кинжал" и "Циркон".

При этом специалисты отмечают, что скорее всего цифра завышена — такая скорость вызывает деформацию практически любого материала, поскольку уже на 10 Махах ракета "греется" (в зависимости от высоты полета) от 4 500 до 6 000 градусов по Цельсию.

Фото:networkworld.com

Темы истребитель гиперзвуковое оружие
Новости Все >
Пригожин не получил гуманитарный "Доширак"
14 россиян вернулись из Австралии
В Миннеаполисе нацгвардия разогнала протестующих резиновыми пулями
Греция решила избавиться от одноразового пластика
Южная Корея рассмотрит приглашение Трампа на G7
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Нарколог объяснил зависимость от курения у людей
СМИ рассказали о появлении лекарства от COVID-19 в аптеках
Трамп: У США появится "величайшее оружие" в истории
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Последние материалы
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Нарколог объяснил зависимость от курения у людей
СМИ рассказали о появлении лекарства от COVID-19 в аптеках
Трамп: У США появится "величайшее оружие" в истории
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом
Доктор Мясников развеял мифы о передаче коронавируса
Пентагон успешно испытал гиперзвуковой носитель
Трамп заговорил о цензуре
Армия США работает над "печатным" бронежилетом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь

Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.

Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Новости Украины
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Кремль
Путин исключил Яровую из Совета по противодействию коррупции
Силовые структуры
Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку
Игорь Буккер Трамп заговорил о цензуре Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины Руслан Веснянко Василий Амирджанов Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения Василий Амирджанов
Комментарии
Москвичам рассказали, какая погода будет этим летом
Михаил Барщевский: России нужно восемь регионов
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Помпео призвал Россию освободить Пола Уилана
Россия призналась в отправке денег в Ливию
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным
Лепс посоветовал "бедствующим" артистам поработать
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Власти заменят мигрантов безработными россиянами
Креатив властей добавляет перца режиму самосохранения
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ