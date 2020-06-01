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Автор Евгений Стриж

В США проектируют ракету с пулеметом

Силовые структуры

DARPA хочет построить новую ракету "Gunslinger", которая не будет похожа ни на одну из когда-либо выпущенных.

Уникальность новинки в том, что она оснащена пушкой, способной вести огонь как по авиации, так и по наземной технике или пехоте.

Насколько перспективен такой вариант развития ракет?

В чем суть технологии

Разработкой "Gunslinger" занимается известное американское агентство "DARPA", представители которого описали ракету так: "…тактическая ракета типа "воздух-воздух", которая благодаря встроенной пушке сможет помочь при подавлении практически любых целей.

Система наведения ракеты будет использовать высокую маневренность, чтобы избегать поражения и вести ответный огонь сразу по нескольким целям. Планируется применять "Gunslinger" в операциях по борьбе с повстанцами ("COIN"), и непосредственной авиационной поддержке ("CAS")".

Проект, по данным портала "alert5", уже профинансирован до 2021 года.

  • Разработку планируют использовать как на существующих, так и на проектных самолетах новых поколений.

Чем интересна новинка

Традиционно в авиации применяют ракеты либо типа "воздух — воздух", либо типа "воздух — земля", и редко какая ракета подходит для обеих вариантов применения сразу. Хотя уже существуют наработки в этом направлении (например, последняя версия ракеты класса "воздух-воздух" "Sidewinder AIM-9X"), получающиеся изделия слишком дороги для авиации.

"Gunslinger", по словам СМИ, оказался намного дешевле в реализации, а с учетом того, что при идеальных условиях ракета может сбить сразу 2 самолета, в ВВС США весьма в ней заинтересованы.

Проблема с ракетами в частности и авиацией в целом заключается и в том, что современные зенитные ракетные комплексы (такие, как "Бук") чрезвычайно точны, что резко снижает выживаемость авиации.

Однако с помощью ракет "Gunslinger" можно быстро поразить внезапно обнаруженные системы ПВО, не потеряв самолет за 100 млн. долларов и пилота.

Кроме того, современные истребители, такие как "F-22 Raptor" и "F-35 Joint Strike Fighter", предназначены для того, чтобы сбивать вражеские самолеты даже вне пределов видимости, что делает основной тактикой "кинжальные" выпады с огромных дистанций.

Ракета "Gunslinger" меняет правила:

  • ее можно запустить в качестве отвлекающего фактора, а затем атаковать ракетой средней дальности.

Вражеские истребители попадают в ловушку: они должны уклоняться от ракет средней дальности, но также иметь в виду, что "Gunslinger" может в любой момент атаковать их, активно при этом маневрируя.

Фото:m.en.delfi.lt

Темы ракета авиация зенитные ракетные комплексы
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