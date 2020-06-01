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Автор Евгений Стриж

Северная Корея испытывает ракеты "на фоне" коронавируса

Силовые структуры

Северная Корея 29 марта выпустила в море две тестовые баллистические ракеты, заявили Южная Корея и Япония.

Эта серия продолжила северокорейскую программу разработки, однако специалисты считают, что таким образом Ким Чен Ын пытается улучшить свое положение на фоне новостей по поводу возможной вспышки коронавируса.

Что и когда запускали

Военные Южной Кореи заявили, что обнаружили неустановленные ракеты, летевшие из прибрежного города Вонсан в воды между Корейским полуостровом и Японией, в воскресенье утром. Ракеты пролетели около 230 километров на максимальной высоте 30 километров, говорится в заявлении.

Военные описали запуски как "очень неуместные" в то время, когда мир борется со вспышкой коронавируса. Они призвали Северную Корею прекратить провокации.

Министерство обороны Японии заявило, что предполагаемые баллистические ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

"Недавние повторные запуски баллистических ракет Северной Кореей — серьезная проблема для всего международного сообщества, включая Японию", — говорится в заявлении министерства.

Зачем нужны эти запуски

В последние недели Северная Корея выпустила в море множество ракет и артиллерийских снарядов, явно пытаясь показать всем игрокам региона свой военный потенциал в условиях зашедших в тупик ядерных переговоров с Соединенными Штатами.

Все испытанное оружие было небольшого радиуса действия, то есть но не представляло прямой угрозы для США. Но некоторые эксперты считают, что последние северокорейские запуски направлены даже не на "игру мускулами", а на то, чтобы показать гражданам Северной Кореи: их лидер готов не только к санкциям и коронавирусу, но и противостоянию США.

"Ким хочет показать, что в условиях коронавируса (пандемии) в его стране все идет своим чередом. Внешние угрозы отошли на второй план, поэтому выбраны именно ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды", — рассказывает Ким Донг-Юб, аналитик из Сеульского института Дальнего Востока.

Что будет дальше

Северная Корея, по данным ее властей, проводит активную кампанию по предотвращению распространения вируса. Власти отмечают, что это вопрос "национального существования", но отрицают, что в стране есть зараженные.

Многие иностранные эксперты ставят под сомнение это утверждение, предупреждая, что эпидемия в Северной Корее может быть особо смертоносной из-за хронической нехватки медикаментов и плохой инфраструктуры здравоохранения.

Неделю назад Северная Корея сообщила, что президент США Дональд Трамп направил личное письмо Киму, стремясь поддерживать хорошие отношения и предлагая сотрудничество в борьбе со вспышкой.

Государственные средства массовой информации Северной Кореи не сообщили, упоминал ли Трамп какое-либо из последних испытаний. Это разумный шаг администрации Трампа на фоне проблем "триумвирата" (США — Япония — Южная Корея), который мог бы контролировать ситуацию в регионе.

"Северная Корея не проводила ядерные испытания или испытания ракет большой дальности с тех пор, как в 2018 году начала переговоры с Соединенными Штатами. Возобновление Северной Кореей крупных испытаний оружия может помешать новым переговорам", — уверены эксперты.

Так что финальный "аккорд" дипломатической увертюры снова предстоит выбрать Км Чен Ыну.

Фото:newscientist.com

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