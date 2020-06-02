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Автор Евгений Стриж

Армия будущего: концепция успешности

Силовые структуры

Современная война — это не просто силовые операции, это множество информационных, экономических и дипломатических рычагов. Нужны поколения для того, чтобы создать такую армию, которая сможет максимально эффективно их применять.

Тем не менее, нам нужно то же долгосрочное видение, а какие-то четкие планы:

  • что сделать, чтобы в будущем не оказаться в догоняющих?

Контр-адмирал в отставке Саймон Уильямс, работавший в Министерстве обороны Великобритании и занимавшийся в том числе кадровыми вопросами для Королевского флота, представил свой взгляд на то, какой будет армия в будущем.

Кадровый вопрос: "служат все"?

В поисках решений в последние годы много делается для того, чтобы вооруженные силы (обычно достаточно инертные в плане изменений) перенимали передовой опыт частного сектора.

Например, все большую степень значимости приобретают гражданские компании, выполняющие военные заказы. Модель "гражданский для военных" больше не кажется странной, потому что в современной армии нужны не только солдаты и командиры, но и инженеры-ядерщики, аналитики, интенданты и многие другие люди, которых можно подготовить и на "гражданке".

Мы постепенно идем к модели "армия как компания", в рамках которой все приходящие в нее люди будут ощущать себя как в любой крупной фирме. Мы ожидаем, что такие показатели, как зарплата военных, станут более "гражданскими", то есть для их подсчета будут применяться бизнес-формулы.

Люди как возможности

Оставляя в стороне потенциальный пробел привлечения высококвалифицированных специалистов в армию (те же специалисты IT пойдут скорее в частные структуры), мы понимаем, что интеграция ИИ, кибер-технологий и дронов в войска не может обойтись без таких специалистов.

Такой вызов может потребовать создания новых категорий обслуживающего персонала, которые будут обособлены от обычных солдат. Дело в том, что часто подходящие по своим навыкам в IT люди не могут пройти в армию по физическим показателям, так что важно решить, какие условия для них будут настолько хороши, что они откажутся от обычной карьеры и пойдут к военным.

Для этого нужно выделять огромные средства, но результат того стоит — еще Ротшильд в 1915 году пророчески сказал:

"Кто владеет информацией, тот владеет миром".

"Big Data" и адаптация

Современный цифровой мир — огромное хранилище данных, и работа с ними — ключевой компонент успешности военных действий. Совокупность технологий обработки и анализа этих данных называется "Big Data", и в гражданском секторе спрос на людей, с ней знакомых, огромен.

Помимо уже упомянутого "переманивания" военным стоит задуматься о собственных программах подготовки: так, отслужившие новобранцы могут получить возможность продолжить военную карьеру именно как специалисты по "Big Data", пойдя нужные курсы. И даже если в дальнейшем они уйдут со службы, полученные навыки помогут им быстрее адаптироваться.

Фото:inforesist.org

Темы армия саймон уильямс великобритания
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