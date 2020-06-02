ИИ, который поможет военным

Одна из самых сложных задач на современном поле битвы — предугадать, откуда именно и с какой целью нападет враг. И хотя у армии много способов найти врага, выяснить его намерения — совсем другое.

С ростом влияния беспилотной техники, кибер-угроз и работы ИИ на ведение войн нужны системы, которые помогут спланировать "карты конфликтов" — именно такие собираются разрабатывать в США.

Что разрабатывают Штаты

США планирует использовать объединенные в общую сеть беспилотники, на основе данных с которых специальный ИИ, работающий по принципу машинного обучения (накопление и анализ больших массивов данных, в том числе — с проработкой вариантов развития событий) сможет сообщить, где и с какой целью ожидается нападение.

Программа "Распознавание военных угроз посредством автономных датчиков, соединенных в общую сеть" (ATR-MCAS) направлена ​​на то, чтобы "соединить" все дроны и беспилотники в общем "облаке", данные из которого поступят в ИИ.

Затем, по словам военных,

ИИ "идентифицирует, классифицирует и определяет местоположение объектов, препятствий и потенциальных угроз, создавая общую оперативную картину (COP). Именно она дает ИИ понимание того, где произойдут дальнейшие атаки, то есть развивает ситуационную осведомленность".

Ситуационная осведомленность, или способность знать положение относительно окружения и врага, жизненно важна в военное время. Например, танковый взвод может успешно уничтожить цель, но потерять ситуационную осведомленность и оказаться в окружении.

"ATR-MCAS" позволил бы танкистам сосредоточиться на текущих задачах, не отвлекаясь на возможные атаки с флангов или тыла — их "предугадает" ИИ и предложит верный вариант действий. При этом система запомнит все решения, что в дальнейшем повысит скорость и качество ее работы. Чем больше данных получит "ATR-MCAS", тем эффективнее будет его работа.

Пока — только помощник: решать будут люди

"ATR-MCAS" в дальнейшем планируется развить до полноценного "стратега", однако в военных ведомствах подчеркивают:

конечное решение останется за человеком.

"ИИ пока не может заменить человека, но его скорость и точность в анализе данных существенно "разгрузят" командиров, позволяя им избежать так называемой "информационной перегрузки". В хаосе современной войны, когда приходится бороться с наземными, воздушными, беспилотными, артиллерийскими и дальнобойными ракетными атаками, командование может просто не заметить в таком массиве данных важные аспекты — именно их и покажет ИИ", — отмечают в СМИ.

Фото:airshows.co.uk